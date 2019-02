Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ – Obyvatelé východní části Vyškovska zvolí na podzim senátora ve volebním obvodě číslo 76. Na výběr mají jednoho domácího kandidáta.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Mnozí Jihomoravané letos prožívají mimořádný volební rok. Zvolili už poslance dolní komory parlamentu a před sebou ještě mají podzimní komunální i senátní volby. Týká se to také obyvatel patnácti obcí z Vyškovska. Jejich rozhodování bude o to těžší, že většina kandidátů na post senátora pochází ze sousedního Zlínského kraje. Všichni totiž spadají do kroměřížského volebního obvodu.

Nevhodné rozdělení

Toto rozdělení kritizují také kandidáti na senátora. „Je to nevhodně sestavený obvod a příliš rozsáhlá oblast,“ podotkl třeba starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek za KDU­ČSL. Podobně hovoří i lékařka Lenka Mergenthalová za TOP 09 „Obyvatelé neznají většinu kandidátů a nedokáží si jejich práci představit. Proto chápu jejich nízkou účast ve volbách,“ upozornila.

Za pravdu jí dávají i slova některých voličů. „K senátním volbám se určitě nechystám. Kandidáty totiž neznám, jsou hlavně z Kroměřížska,“ svěřila se třeba Hana Grmelová z Ivanovic na Hané.

Uchazeči o senátorský post přesto nehodlají na hlasy voličů z východní části Vyškovska rezignovat. Kontaktní kampaní je podle svých slov osloví obhájce postu senátor a starosta Holešova Zdeněk Janalík z ODS. Ve shodě s největšími konkurenty, sociálnědemokratickým starostou Kroměříže Milošem Malým a hlavou Bystřice pod Hostýnem lidovcem Pánkem, je podle něj pro oba regiony nejdůležitější dostatek pracovních příležitostí. „Tento problém vyřeší jen zákony, které umožní snadnější zaměstnávání,“ řekl Janalík.

#nahled|https://g.denik.cz/70/42/infografika_kromeriz_historie_volby_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/70/42/infografika_kromeriz_historie_volby.jpg|Historie senátních voleb v kroměřížském obvodu.#

Jediný z Vyškovska

Výhodu oproti ostatním kandidátům má někdejší rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ignác Hoza. Nejenže žije ve Vyškově, ale dlouhá léta tam působil jako šéf Vysoké školy pozemního vojska v Dědicích. Do voleb kandiduje za stranu Věci veřejné. „Budu objíždět starosty, abych se dozvěděl, co místní trápí,“ shrnul Hoza. Senátní volby mívají nejnižší volební účast. Letos by se mohla zvýšit, protože termín prvního kola, tedy 15. a 16. říjen, se shoduje s komunálními volbami.

MICHAL SKLENÁŘ

PETRA DAŇKOVÁ