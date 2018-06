Řádění počasí: kroupy poškodily vinohrady v Krumvíři, padaly i na Hodonínsku

Jižní Morava – Asi deset minut trvalo úterní brzké ranní krupobití v Krumvíři na Břeclavsku. Ale podle vinaře Martina Valihracha i tak nadělalo v tamních vinicích velké škody. „Za posledních dvacet let takové kroupy nepamatuji. Počítáme s poškozením kolem třiceti procent, ale je to hodně předběžný odhad,“ přiznal Valihrach.

Ilustrační foto.Foto: František Polák

Doufá, že vinohrady jsou nyní ve stádiu, kdy poškozené bobule ještě stihnou zaschnout. „Takže by snad neměly hnít. Další věc je poškození letorostů. Příští rok, když se z nich budou dělat tažně, se mohou lámat,“ zmínil Valihrach.



Podle zpráv ředitele Svazu vinařů Martina Půčka padaly kroupy také v Násedlovicích a na Kyjovsku v hodonínském okrese.



Potvrdil to vinař Václav Šalša. Má asi desetiprocentní poškození na vinicích v Čeložnicích. Věří však, že to na úrodu nebude mít velký vliv. „Pokud se nám hrozny podaří ošetřit, nemuselo by to mít zatím zásadní vliv ani na víno. Je to taková přírodní redukce,“ řekl Šalša.

Kroupy naposledy škodily v květnu, kdy padaly v ovocných sadech ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Dalším rozmarům počasí se ale nevyhneme ani v následujících dnech. Meteorologové očekávají ve středu bouřky, vyskytnou se především na jihovýchodě kraje.