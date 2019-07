„Plochu chceme využít k umístění prvků, které by na obec a její typické znaky upozorňovaly. Už delší dobu máme zpracovaný od místního umělce model skulptury raka, tedy znaku obce. Ze schůzky s vinaři zase vzešel návrh zasadit po obvodu vinohrad, který by byl zavlažovaný nahoře umístěnou nádrží ve tvaru sudu. Jsme vinařskou obcí, i tento návrh se mi proto líbí,“ popsal Průdek.

Zatímco v Rakvicích řeší technické detaily a přemýšlejí o variantě co nejméně náročné na údržbu, v Mikulově jsou na mrtvém bodě.

Kruhové objezdy:

• nevzhledné objezdy stále trápí třeba obyvatele Rakvic či Mikulova na Břeclavsku

• ocelovým znakem obce se nově pyšní kruhový objezd v Suchohrdlech na Znojemsku. Podobný nápad, ale s kovovým hroznem uprostřed, měli už před devíti lety také v Hustopečích na Břeclavsku.

• mnohde objezdy osazují nenáročnými trvalkami. Vhodná je šalvěj, kakost, hvězdnice, kavyl či šuškarda.

Dva kruhové objezdy na průtahu městem, které denně zatíží desítky tisíc aut, tak i nadále město pod Pálavou doslova hyzdí. „V Mikulově to zatím vypadá špatně až ostudně. Stále intenzivně jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic na nějakém smluvním vztahu tak, abychom si mohli převzít oba objezdy do své péče. Snad už brzy dospějeme k nějakému cíli a konečně budou objezdy vypadat reprezentativně,“ doufá tamní starosta Rostislav Koštial.

Na Znojemsku se momentálně nachází více než dvacet kruhových objezdů. Mají ho v Suchohrdlech a jeho střed zdobí ocelový znak obce. „Byl to nápad bývalého zastupitele Tomáše Vyskočila. Erb z ocelových plechů tvoří meč, drak a hrozen. V noci jej máme navíc nasvětlený. Samotný kruhový objezd je vydlážděný a je prakticky bezúdržbový,“ přiblížil starosta obce Pavel Teleki.



Podle zahradní architekty Jany Drochytkové jsou aktuálním trendem takzvané štěrkové záhony. Ty také splňují podmínky pro nenáročnost následné péče. „Jde o extrémní stanoviště, kde nezvládnou růst plevelné rostliny. K výsadbě do takovýchto záhonů se na jihu Moravy hodí šalvěj hajní, len vytrvalý, krásnoočko přeslenité, hvězdnice chlumní, kakost krvavý, šuškarda klasnatá nebo kavyl vláskovitý, což je typická rostlina z Pálavy. Ideální je i zasazení keřů révy vinné nebo levandule,“ doporučila architektka.



Nenáročné trvalky zasadili i v Hustopečích na Břeclavsku. Upraveným kruhovým objezdem s kovovým hroznem uprostřed se tam pyšní už devět let. „S nápadem zkrášlit objezd tehdy přišel tehdejší místostarosta Jiří Teplý. S tím, čím ostrůvek osadit, jsme vždycky měli problém. Proto kde se nám nedaří pěstovat trvalky, tam máme kamínky,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová.