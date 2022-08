„Je to moc fajn aktivita, protože nic jiného se příliš přes zimu s dětmi pravidelně dělat nedá. Vzhledem k tomu, že maminky s dětmi na plavání chodí už od půl roku, dovedu si představit, že to kvůli studené vodě zruší. Děti by pak byly pořád nemocné. Otužování je sice fajn, ale ne v tak nízkém věku,“ uvedla mladá žena.

Navzdory tomu, že k takovým opatřením by podle Košnara provozovatelé bazénů na jihu Moravy přistupovali až v krajním případě, je to podle něj více než pravděpodobné. „Bazény se dělí na dva typy, koupelové a plavecké. U koupelových musí být podle vyhlášky teplota vody od osmadvaceti stupňů, u plaveckých je to do této hranice. Pokud pak energetické náklady budou stoupat, kategorie koupelových bazénů přejde do bazénů plaveckých a teplota se bude udržovat nižší, než je těch osmadvacet,“ sdělil Košnar Deníku Rovnost. V takovém případě očekává výrazný odliv příchozích, kteří se do areálu chodí spíše bavit, než plavat.

Novinka v aqualandu je jak tři tenisové kurty. Příchozí čekají Stěny Everestu

To potvrzuje i Simona Dočkalová. „Lekce platíme hlavně proto, že je fajn se vedle té samotné aktivity i prohřát. Když to bude stejně studené jako plavecký bazén, tak to nemusím platit,“ upozornila.

Právě z toho důvodu je podle Košnara ohrožená výuka plavání školáků, na kterou podle školského zákona musí docházet dva ročníky základních škol, ale i dětí předškolního věku a batolat. „Visí nad tím otazník,“ přikývl.

Je přesvědčený, že pakliže teplota na plovárnách klesne, rodiče tam děti nepošlou. „To by mohl být problém. Stejně jako v případě bazénů pro předškoláky a batolata, u kterých se voda ohřívá na třiatřicet stupňů. Provozovatelé, kteří to mají většinou v soukromých zařízeních, nebudou schopni při současné energetické zátěži takové bazény provozovat,“ tvrdí Košnar. V případě ekonomických potíží přijdou na řadu nejprve atrakce, jako je divoká řeka nebo vířivky.

Fixace

Deník Rovnost oslovil provozovatele krytých plováren napříč Jihomoravským krajem. A reakce? Situaci vidí více optimisticky. Současný komfort podle nich zůstane, příští rok hrozí maximálně vyšší ceny vstupného. Řada z nich má ale do konce roku zafixované částky energie.

To je příklad krytého bazénu na Kraví hoře v Brně nebo Aquaparku Vyškov. Lázně Hodonín, jež mají pod sebou i krytý bazén, budou vstupné zvyšovat už nyní od září. Aqualand Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku se potom spoléhá na zcela jiné nástroje, jako je využívání termální vody.

„Celý týden jsou za jakéhokoli počasí otevřeny termální bazény Romulus a Remus, v nich je stálá teplota vody sedmatřicet stupňů,“ řekl generální ředitel Aqualandu Petr Pavlacký. Úspory hledají spíše v efektivnějším čištění, případně využívání sluneční energie.

Čtvrtá dávka na jihu Moravy: seniory v domovech chtějí naočkovat do začátku září

Podporu v zafixovaných cenách energií připouští i Košnar, podle něj je však konejšení zákazníků krátkozraké. „Spousta provozovatelů má zafixováno do podzimu nebo do konce roku, tudíž se budou snažit udržet provoz v dosavadním stavu. Nicméně je to otázka čtyř měsíců a po novém roce už bude všechno jinak,“ zdůraznil.

Zvyšovat ceny podle něj nelze do nekonečna a cestu nevidí ani v přílišném navyšování podpory od zřizovatelů, jimiž jsou často města a obce. „Města a obce peníze na to, aby zafinancovaly tyto částky, mít nebudou. Musí se postarat přednostně o školy a úřady. U velkých měst, jako je Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, to asi půjde jednodušeji než u menších obcí. Tam to asi tak dobře nepůjde. Zbytné věci se budou omezovat,“ dodal.