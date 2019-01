BOŘETICE - Kdo by za písmeny KSČ hledal zkratku jedné z levicových politických stran, byl by na omylu. Teda aspoň v republice Kraví hora. Tam totiž vyrobili prvních šest set lahví vína s názvem KSČ – to si vypiješ.

víno s recesistickým názvem KSČM | Foto: Deník/Dagmar Fialová

Mělo by doplnit řadu suvenýrů, mezi které už patří pas, turistická známka, pohlednice nebo mince.

„S nápadem vyrobit víno s recesistickým názvem KSČM, Kravihorská směs červená moravská jsem přišel už po podzimních volbách. K dokonalosti to ale přivedl náš ministr zahraničí Oldřich Sadílek, majitel Hotelu Kraví hora. Ten za KSČ dodal trefný dodatek: to si vypiješ,“ vysvětluje prezident Kravihorské republiky Václav Petrásek.

V žádné vinotéce ale KSČ příznivci červeného neseženou. Cuvée Frankovky, Dornfelderu a André, ročník 2006 je k dostání výhradně v hotelu. „Jsou to hrozny typické právě tuto oblast, takže každý, kdo si láhev koupí a odveze domů, určitě bude rád vzpomínat na Kraví horu,“ myslí si ředitel Hotelu Kraví hora Aleš Proschek. „Jak je napsáno na vinětě, je to originální víno svérázné chuti a vůně a je pěstováno pro milovníky vína a svobodných myšlenek,“ dodává s úsměvem.

Přestože původní záměr byl pouhou recesí, Kravihorští si nyní od vína slibují daleko víc. „Doufám, že nám to pomůže přitáhnout další turisty, aby poznali, jak krásný je tento kraj. Kravihorská směs červená by jim měla chvilky u nás jen a jen zpříjemnit,“ říká Proschek. Zájem o unikátní víno si zatím ale netroufá odhadnout. „Začali jsme ho prodávat před čtrnácti dny, takže se teprve uvidí, jak se bude návštěvníkům líbit. Každopádně to byl velice dobrý nápad. Lidé si po letech řeknou – aha, to bylo tam, kde dělají samé kraviny a mají i vlastní víno! A o to nám jde,“ přiblížil ředitel.

Kravihorští ale nechtějí zaspat na vavřínech. Už teď proto uvažují o směsi bílého vína a dalších ročnících KSČ. „Vybrali jsme cuvée právě proto, že je možné vyrábět ho několik let, možná dokonce desetiletí, v téměř nezměněné chuti a kvalitě. Zatím nám ještě hrozny KSČ visí ve vinohradu, ale už se nemůžeme dočkat, až ochutnáme, jaký bude ročník 2007,“ těší se Proschek.