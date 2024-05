Prokletá vteřina. Tragicky, pod spadenou brankou, skončil život velkého fotbalového talentu z Břeclavi. Kubíkovi bylo pouhých dvanáct let, přesto se nesmazatelně zapsal do srdcí mnoha lidí, kteří milují nejpopulárnější týmovou hru na světě. A nejen jejich.

Zemřel nadějný fotbalista Jakub Pospíšil. Bylo mu 12 let. | Foto: FOSFA MSK Břeclav

Vždy usměvavý, nepřehlédnutelný, v centru dění. A hlavně pořád někde na hřišti. Velký fanoušek Barcelony a plzeňské Viktorky začal kopat za mladší žáky Břeclavi už v době, kdy věkem ještě patřil do přípravky. Rychlý, obratný, šikovný na míči, s velmi dobrou střelou. Jako by se narodil s balonem u nohy. Není divu, že se o něj záhy začaly zajímat větší fotbalové kluby. Kubíkovo srdce ale bilo jen pro domovský MSK, kterému zůstával věrný.

Až do osudné prvomájové středy, kdy ještě dopoledne nastoupil za svůj klub. A jako obvykle byl na trávníku hodně vidět, dobrý výkon korunoval coby kapitán hned dvěma góly. Nikoho by ani ve snu nenapadlo, že budou v krajském přeboru jeho poslední. A nikdo si ani pořádně nevšiml, že padly v první a poslední minutě zápasu, jako by měly symbolicky uzavřít Kubíkovu éru v MSK. O pár hodin později už ho zdravotníci marně oživovali po nešťastném úrazu na veřejném hřišti.

Proč zrovna on? Není to až nesmyslně krutý trest za pouhé zhoupnutí se na konstrukci neukotvené branky, tedy klukovinu, kterou si aspoň jednou vyzkoušel snad každý? I tyto otázky určitě běžely hlavou mladým fotbalistům Břeclavi, když v pátek mlčky se sklopenými hlavami stáli u pietního místa před vchodem na stadion. A u Kubíkovi fotky zapalovali svíčky.

Je téměř nemožné smířit se s tím, že už mu nikdy nepřihrají. Že už ho nikdy nevyšlou do úniku. Že už se spolu nebudou radovat z gólu. Kubík teď hraje úplně jinou soutěž, tu nejvyšší, nebeskou. A ve vybrané společnosti fotbalových legend určitě sází jeden gól za druhým. To by nebyl Pospa, kluk s talentem od pánaboha, který fotbalem žil. Na nebeskou ligu měl ale ještě čas, spoustu času, vždyť rozhodčí tady dole teprve písknul do píšťalky. Předčasný konec toho nejdůležitějšího zápasu ze všech však přišel rychle a bez varování. Zůstala jen prázdnota, bolest a slzy.

