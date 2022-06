Ještě do začátku letošního května se kulturisté scházeli v prostorách základní školy. K trénování využívali bývalé divadelní jeviště v tělocvičně. „Škola dostala po loňském tornádu zabrat a došlo na opravy. Její vedení by rádo oprášilo divadelní tradici a prostory využívalo jinak. Museli jsme se vystěhovat,“ popisoval Průdek.

Kulturisté složili stroje a začátkem května začali cvičit v prostorách sokolovny. Jenže i tu budou zástupci obce již brzy za šestatřicet milionů korun rekonstruovat. „Nebudeme mít kam jít. Žádali jsme proto vedení, zda by nebylo možné například postavit malou tělocvičnu na prostranství vedle sokolovny. Byli bychom ochotní se na tom i podílet a pomoci finančně. Obec zatěžovat nechceme. Mimo to jsme vždy za prostory platili nájem a hradili si i energie,“ uvedl Průdek. Připomněl, že zacvičit si přicházejí i někteří penzisté a lidé se zdravotními problémy.

Nová posilovna

Při zasedání zastupitelů se na toto téma rozhořela asi hodinu a půl trvající debata. Ve hře je nyní několik možností řešení. „Dohodli jsme se, že kulturisté v sokolovně pobudou tak dlouho, jak to postupující rekonstrukce dovolí. Počítáme, že až dva měsíce. Poté by se vrátili do původních prostor v základní škole. Podotýkám, že i tam bylo jakési provizorium,“ reagoval starosta Marek Košut.

Většina zastupitelů se podle jeho slov přiklání k výstavbě posilovny nad kabinami fotbalistů u sportovního areálu. „Dává mi to větší smysl než rozšiřovat sokolovnu. Náklady budou zhruba stejné. Kromě toho je tam již existující půdorys, stavba je částečně zapuštěná ve svahu a strop je betonový. Postavili bychom nad to lehkou dřevostavbu a zároveň i přistavěli tribunu, která tam není. Kabiny fungují patnáct dvacet let, zaslouží si už i novou střechu. Tak uvidíme,“ nastínil Košut. Byl by rád, aby ještě současné zastupitelstvo rozhodlo o tom, zda žádost kulturistů vyslyší.

Připustil ale, že možné je využít rekonstrukce sokolovny a její přístavby. „Mluvilo se o kuželně, možná i o té posilovně. Chceme pomoci, ale ani peněz není nazbyt. Tornádo zcela překreslilo priority a možnosti obce. Řešíme obrovský objem investic. Jeden z mála přínosů tornáda je, že můžeme opravit a optimalizovat prostory, z nich většinu by měly pokrýt peníze z ministerstva pro místní rozvoj,“ dodal starosta.