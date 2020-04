Svozové vozy ulicemi přestaly projíždět k jedenatřicátému prosinci loňského roku. Nově mají obyvatelé Nikolčic k dispozici domácí kompostéry. „Platit za svoz bioodpadu, který dotovala obec, považujeme za nehospodárné. Každý dům má proto zdarma k dispozici jeden kompostér. Jde ještě o iniciativu mého předchůdce. Náklady s pořízením komposérů neměla obec téměř žádné, z devadesáti procent je pokryla dotace,“ sdělil Rainet.

Každá domácnost si tak na zahradě vytváří kompost vlastní. „Kromě toho mohou lidé to, co nezužitkují, například větve, vyvést na sběrný dvůr. A nebo do dvou kontejnerů na bioodpad, které jsou rozmístěné v obci a volně přístupné po celý den. Ty pak pochopitelně svážíme,“ přiblížil starosta.

kompostéry

- Domácí jsou určené pro zpracování odpadu z kuchyně, květin či péče o zahrádku.

- Zahradní pak ke zpracování bioodpadu z domácností a zahrad.



Zdroj: odpadovecentrum.cz

Dobrou zkušenost s domácími kompostéry mají také v podstatně větší Břeclavi. Tamní radnice aktuálně podala žádost o dotaci na dalších patnáct stovek těchto pomocníků. „Zájem o kompostéry je velký. V první vlně je město objednávalo v roce 2013. Rádi bychom na to navázali,“ řekl břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Důvody, kvůli kterým Břeclavští kompostéry pořizují, jsou totožné s těmi nikolčickými. „Svoz bioodpadu je poměrně nákladný. Kompostéry jsou rozumnou variantou, která je pohodlná pro občany, a radnici navíc nic nestojí,“ vyzdvihl Matuška.

V okresním městě aktuálně sváží bioodpad pouze ve Staré Břeclavi. „Zde máme asi na dva tisíce biopopelnic. Za svoz jedné ročně město zaplatí asi dva tisíce korun. Uvažovali jsme o tom, že kdo chce, mohl by si svoz bioodpadu objednat, ale zároveň i zaplatit,“ uvedl Matuška.

Připomněl také takzvaný biotejner na kuchyňské zbytky, který stojí na sídlišti ve Valtické ulici. „Schází se nám žádosti občanů, kteří o něj také stojí. Momentálně jsme druhý biotejner umístili do Kupkovy ulice. Požádali nás o to obyvatelé tamního bytového domu. To je cesta, kterou chceme jít,“ poznamenal Matuška.

Stále je řada obcí, které si svoz bioodpadu pochvalují. Odpadová společnost Hantály takových obsluhuje více jak dvacítku. „S projektem jsme začali v roce 2013. Máme rozvezených na deset tisíc hnědých popelnic. Ročně zpracujeme až osm tisíc tun materiálu rostlinného původu, který si pak v podobě kompostu mohou obce v určitém množství zdarma odvážet,“ shrnula ředitelka společnosti Jana Krutáková.