Kůrovec zničil všechny smrky v obci. Napadl desítky stromů

Přibice – Jehličí se ze zdravě vypadající zelené zbarvilo do rezava. Kůra stromů byla poškozená. Už v zimě měli obyvatelé Přibic na pomezí Břeclavska a Brněnska obavy, na konci března bylo jasno. V obci řádí lýkožrout. „Smrky začaly přes zimu viditelně rezivět od špičky stromu postupně až na nižší větve,“ popsal tamní starosta Miroslav Effenberger.

Kůrovec. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle něj škůdce lýkožrout menší napadl všechny smrky ztepilé v obci, celkem několik desítek kusů. „Po poradě s úředníkem z odboru životního prostředí jsme se rozhodli všechny napadené stromy pokácet. A začít s tím okamžitě,“ dodal starosta.



Rozšíření kůrovce v obci podle něj výrazně napomohlo sucho, které Přibické trápí několik let. „Oslabené smrky pak netvoří dostatek pryskyřice, která by brouka zahubila. Ten se pak rychle přemnoží a stromy proti němu nemají šanci,“ uvedl Effenberger.

Zaměstnanci obce již začali s kácením. „Snažíme se zachránit alespoň některé smrky, ale asi to bude marné a k zemi půjdou všechny,“ poznamenal starosta.



Se škůdcem mají problémy i v Gránickém údolí ve Znojmě. „Kromě Znojemska a Třebíčska, kde jsme zaznamenali zvýšený výskyt lýkožrouta, na jižní Moravě není problém tak palčivý,“ sdělila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.



Zkáza podobná té v Přibicích se vyhýbá i okolním obcím. „Kůrovce jsme u nás nezaznamenali,“ potvrdil vranovický starosta Jan Helikar.



Místo vykácených smrků Přibičtí postupně vysázejí padesát nových stromů. Odborníci vedení obce doporučili jako náhradu cedr. „Je to podle nich jediný odolný jehličnan. Sucho mu nedělá problém,“ vysvětlil Effenberger.



Starosta již oslovil dobrovolníky, kteří pomohou s výsadbou. „Dali jsme vedení obce návrh, kdy bychom mohli vysadit více stromů najednou. Každoročně tady máme akci Naše stromy, která je na to ideální. Letos připadá na květen,“ řekl Přibičan Dan Nguyen.



Podle starosty vyjde nová výsadba pravděpodobně na sedmdesát tisíc korun. „Dvacet tisíc poskytneme z obecní pokladny. Kraj požádáme o padesátitisícovou dotaci,“ doplnil Effenberger.

