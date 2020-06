„Na autobusovém nádraží máme osázené kytkami betonové květináče. Někdo kytky vyškubal, rozházel a také pokradl. Pokud vím, už to bylo podruhé od výsadby,“ přiblížil velkopavlovický místostarosta Petr Hasil.

Na vandaly hned v pondělí ráno upozornil na facebooku Velké Pavlovice a okolí František Popelka, který květináče osazoval. „Nemilé překvapení na autobusovém nádraží. Proč a komu vadí květiny?“ napsal k několika přiloženým fotkám.

Podobně jako ve Velkých Pavlovicích někomu vadila i výsadba u rodinných domů v Bořeticích a Kobylí. Někde ukradli zloději květiny, jinde zase například keramické květináče. „Jestli to byli puberťáci, to netuším. Podobně osázené květináče jako na nádraží máme například i u městského úřadu. A zde zůstaly netknuté,“ řekl Hasil.

Někteří lidé v komentářích na sociální síti apelovali na umístění kamer na vybraných místech. „Škoda, že tam není kamerový systém, už toho bylo tolik, že by nad tím i stálo zauvažovat. A těm přistiženým zmetkům bych dala zelené veřejné práce, aby přišli na to, že se to tam nezasadí samo,“ zareagovala například Irena Bálková.

Právě kamerový systém je nyní ve Velkých Pavlovicích tématem dne. „Kamery řešíme pořád. Aktuálně máme z asi devadesáti procent položené rozvody optiky. Zrovna zítra máme schůzku, kde i toto hodláme řešit,“ naznačil v pondělí Hasil.