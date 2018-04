Kvůli bytům pro důchodce zbořili kino. Zatím zbytečně. Stát odmítl poslat dotaci

Jižní Morava – Devatenáct bytů pro lidi nad šedesát let má vzniknout ve zdravotním středisku ve Strážnici na Hodonínsku. „Lidé se mě ptají, kdy budou hotové,“ přiblížil situaci v pětapůltisícové Strážnici místostarosta Walter Bartoš. Radnice na šestatřicetimilionovou přestavbu v komunitní dům seniorů žádala o podporu ministerstvo pro místní rozvoj. Jenže marně.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Rezort z dvaatřiceti projektů podpořil v České republice jen devět, z toho na jižní Moravě jeden. „I když naše žádost neuspěla, tak se asi do stavby pustíme, jsme na tom finančně dobře. Budeme o bytech jednat v orgánech města,“ řekl Bartoš.

Podobně dopadli v nedalekých Ratíškovicích. Tam kvůli výstavbě třiadvaceti bytů dokonce v zimě zbourali i nevyužívané kino. „Protože jsme do přípravy vložili už hodně peněz, tak ministerstvo o podporu požádáme znovu. Ještě letos má být nová výzva,“ sdělil ratíškovický místostarosta Radim Šťastný. Připomněl, že o ubytování komunitního typu měli zájem nejen místní, ale i důchodci z okolních obcí.

A to přesto, že se loni otevřel pro aktivní penzisty komunitní dům seniorů v sousedním Hodoníně. „Je tady dobrý kolektiv, pěkná zahrada a prostředí. Máme vše, co člověk potřebuje,“ ocenila jedna z prvních obyvatelek Pavla Godiaková.

Kromě tohoto typu ubytování podpořil stát také řadu nových pečovatelských bytů. Jak informovala minulý týden mluvčí rezortu Veronika Vároši, ministerstvo uvolnilo na víc než čtyři sta nových bytů 244 milionů korun. „Zájem o tyto dotace je obrovský, proto se je snažíme vypisovat každý rok. Myslíme tím zároveň i na budoucnost, protože podobných bytů bude potřeba stále víc, není totiž tajemství, že naše společnost stárne,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Jestli se nakonec všichni žadatelé do výstavby pečovatelských bytů pustí, sledují v Hrádku na Znojemsku. Jejich záměr vytvořit pětici podporovaných bytů v nevyužívaných jeslích se totiž dostal na ministerstvu mezi osmičku náhradníků. „Když nás vyberou, tak se do stavby pustíme. Jinak požádáme o dotaci příští rok,“ sdělil místostarosta Hrádku Jindřich Rosa. Víc než osmimilionová investice by totiž pro obec s tisícovkou obyvatel byla bez dotační podpory příliš náročná.

Pomoci se naopak dočkají v Hustopečích na Břeclavsku, kde v areálu bývalé městské nemocnice vznikne jedenáct pečovatelských bytů. Radnice má pro stavbu vše připravené. Už vysoutěžila stavební firmu. „Ještě musíme v rozpočtu navýšit naši spoluúčast, pak se můžeme pustit do těchto bytů, které budou pro lidi nad pětašedesát let a zdravotně postižené. Zájem o bydlení je veliký,“ upozornil hustopečský místostarosta Bořivoj Švásta. Hotovo má být v květnu příštího roku.

Podobně ministerstvo přikleplo dotace na pečovatelské byty v nedalekých Velkých Pavlovicích a také v Šardicích a Hovoranech na Hodonínsku. Navíc statisícové částky od státu poputují i na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů bytových domů. Konkrétně pro společenství vlastníků v Sokolské ulici ve Bzenci na Hodonínsku a na náměstí Osvobození v Hodoníně.

Ministerstvo pošle na jih Moravy přes program Podpora bydlení pro rok 2018 víc než čtyřicet milionů.