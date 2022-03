V Bořeticích se cítí jako doma. „Na Ukrajině je teď moc špatně. Lítají bomby a rakety tam, kde lidé žili v míru. Aby ten mír znovu nalezli, museli odejít,“ vypráví redaktorce Deníku Rovnost.

Uprchlíci z Ukrajiny našli útočiště mezi bořetickými vinicemi

V Kyjevě bydlí nedaleko místního nádraží. Byla svědkem toho, když bomba zdemolovala polovinu domu naproti. „Když jsme odcházely, jen jsme se s maminkou modlily, abychom cestu přežily, aby na nás něco nespadlo a nezabilo nás to,“ říká smutně Nataša.

Většina uprchlíků v penzionu věří, že se za pár týdnů vrátí domů ke svým rodinám. „I já se chci vrátit, ale pokud se nic nezmění a situace se neuklidní, nezbude mi, než si tady najít práci a zkusit dostudovat. To, co bych si vydělala, bych pak obratem posílala rodině domů, aby měla z čeho žít,“ dumá nad možnými variantami Ukrajinka.

O politice příliš nehovoří. Zmíní však, že první indicie o válečném konfliktu zaznamenala zhruba před čtrnácti dny. „Mluvilo se o tom, že Putin Ukrajinu napadne, že hrozí válka. Ale my jsme nevěřili, že to udělá. Až pak zabral Doněck a Luhansk. To je jen osm set kilometrů od nás, zatraceně blízko,“ vzpomíná Nataša.

Kamarády má mezi Rusy i Bělorusy. Rozdíly mezi národy nedělá žádné, jak zdůrazňuje. „Vím, že za to nemohou. Víte, do politiky my moc nevidíme. Ale řešíme ji společně. Píši mi a volají, ať se držím, že nechtějí a nepřejí si, aby byla válka,“ říká mladá studentka kyjevské univerzity.

Opakovaně během hovoru děkuje lidem, jak ji a ostatní uprchlíky přijali. „Uctíme vás jednou u nás. A to, jak se o nás staráte, vám vrátíme,“ usmívá se Nataša, která krajinu v okolí Bořetic přirovnává ke krajině ve svojí rodné zemi.