Od roku 2017 se potřetí tento nadšenec vydal vypomáhat s údržbou a opravami repliky historické lodi z druhé poloviny osmnáctého století s názvem La Grace, neboli Půvabná.

Jako strojník bude připravovat loď na sezonu u italských břehů ostrova Elba až do konce února. „Kdy nám dovolí vyplout, zatím nikdo netuší. Nicméně již nyní je na Elbě krásné jaro, kavárny, restaurace i obchody jsou otevřené bez omezení,“ přibližuje námořník.

Na palubu La Grace ve městě Portoferraio vstoupil dvaadvacátého ledna po strastiplné cestě protkané koronavirovými omezeními. „Před odjezdem jsem doslova "omládl" asi o čtyřicet let. Kapitán lodi Pepa Dvorský pro nás musel vyřídit různá povolení včetně tranzitu Rakouskem pro zaměstnance, pracovní smlouvu s majiteli La Grace na dobu určitou, a mít jsme s kolegou pochopitelně museli i test na koruna vír, jak tomu já říkám,“ vyjmenovává mořeplavec Kocourek.

V Brně nasedli oba dobrodruzi na autobus do italské Florencie. „Autobus na lince Praha-Neapol byl téměř plný. Řidiči po nás žádné doklady ani potvrzení nechtěli. Na hraničním přechodu z Mikulova do rakouského Drasenhofenu nebyl nikdo. Na celnici byla naprostá tma. Vystoupili jsme až ve Florencii, kde jsme přestupovali na šalinu. Nebýt místního bezdomovce, který nám směnil deset euro, bychom si lístek z automatu nezaplatili,“ vypráví Kocourek.

Z Florencie pokračovali námořníci vlakem do Livorna a Piombina. „V Piombinu jsme se měli nalodit na trajekt, nicméně kvůli silnému větru žádný už od rána nejezdil. Už to pomalu vypadalo, že budeme muset přenocovat v čekárně. Místní policejní hlídka mě upozornila na šátek na nose s tím, že to není maskitéra, jak říkali. Tož jsem si dal raději roušku. Měl jsem taky trošku obavy, zda mě pustí na trajekt, protože mi právě vypršela platnost PCR testu. Ovšem naštěstí vše dobře dopadlo a za celou dobu cesty do Itálie nikdo vůbec nic nekontroloval,“ podotýká dobrodruh z Podivína.

Na Elbě, kde je nyní slunečno a asi patnáct stupňů, následovalo předání lodi strojníkem, který se vracel po měsíční službě domů. „Od začátku ledna byl na lodi sám, jen týden před námi přijela parta brigádníků, tesařů a truhlářů, vedená Milanem z Moravské Nové Vsi. Byli tam asi týden a udělali zde velký kus odborné práce,“ říká obdivně Kocourek.

Zdroj: Luděk Kocourek

Obavu měl nadšenec pouze jedinou. „Během loňského roku udělali kluci generální opravu celé elektroinstalace. Měl jsem strach, že si nebudu umět ani rozsvítit, natožpak se vyznat v ne úplně jednoduchém systému lodi. Strojník Lukáš, který odjížděl, mě seznámil v přestávkách mezi balením osobních věcí a dílů, které poputují na opravu do České republiky, s novinkami v elektroinstalaci a dalšími důležitými věcmi. Byla to dlouhá noc, ale předání služby bylo nakonec docela úspěšné. Před pátou ráno jsme se rozloučili, zavolali z trajektu, že se úspěšně nalodili já jim zablikal celým osvětlením paluby a popřál jim šťastnou cestu," popisuje Kocourek.

V Portoferriao bude La Grace kotvit až do konce března. Poté by měla vyplout na moře. „Protože nepředpokládám, že se situace s koronavirem nějak výrazně zlepší, tak je jasné, že je letos velkým plavbám odzvoněno. Loď zůstane v oblasti Elby, Korsiky a Sardinie s výlety na Francouzské pobřeží a na Lipary. Co bude na podzim, to zatím netuším. Ale když vše dobře půjde, vydá se La Grace do Tuniska na opravy a pak, doufejme, i na Kanárské ostrovy,“ vyhlíží lepší zítřky kapitán lodi Pepa Dvorský.

Loňský rok byl totiž podle jeho slov pro Půvabnou velmi špatný. „La Grace musela zrušit šestnáct turnusů ze čtyřiceti, což výrazně snížilo její finanční rozpočet na potřebné výdaje. Škrtali jsme, kde jsme mohli. Rok 2020 jsme zvládli s odřenýma ušima a ten letošní rok ukáže, zda loď vůbec přežije. Půjde-li to takhle dál, bez pomoci lidí La Grace skončí,“ šokuje Dvorský.