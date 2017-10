Ladenská škola bude mít nové učebny. Do konce letošního roku

Ladná – Přibližně deset milionů korun už stály rozsáhlé opravy základní školy a obecního úřadu v Ladné. Vedení vsi v čele se starostkou Renátou Priesterrathovou zároveň s pracemi zjišťuje možnosti jak získat dotace, které by Ladné s pokrytím výdajů pomohly.

Hala při základní škole Ladná.Foto: Deník/Lukáš Ivánek

„V půdních prostorách vzniknou nové učebny, které budou hotové do prosince letošního roku. Celkové dokončení se zateplením fasád a položením střešní krytiny předpokládáme v červnu příštího roku. To už by ale nemělo mít vliv na výuku,“ uvedli představitelé ladenského úřadu.

Děti se nyní učí v náhradních prostorách.