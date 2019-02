Ačkoli se Ladná od Břeclavi odtrhla již před dvanácti lety, mnohé kostlivce ze skříně se podařilo vedení obce odstranit až nyní. Po dvou letech peripetií tamní konečně zbudují čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Začít stavět mají letos v dubnu.

Za zdržením stály především majetkové vztahy. „Nyní máme již i hotový projekt a vyřízené dotace. Staveniště budeme zhotoviteli předávat koncem března,“ řekl ladenský místostarosta Martin Vlk.

Kanalizace i čistírna odpadních vod obec vyjde na bezmála sto milionů korun. „Nechali jsme zpracovat projekt i na přípojky, ty budou končit před domy revizní šachtou. Napojení si majitelé udělají sami, nemusejí však platit územní rozhodnutí ani projekt. To za ně vyřešila obec. Počítáme s tím, že kompletně hotovo bychom měli mít v říjnu příštího roku,“ uvedl Vlk.

Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod vítají také obyvatelé obce. „Mnozí z nás museli jímky vyvážet třeba i každý měsíc. Zbudovat čističku a kanalizaci už bylo potřeba. I kvůli životnímu prostředí. Jsem rád, že se letos konečně začne,“ míní bývalý zastupitel Stanislav Holub.

Čistírny v okrese

Z menších obcí na Břeclavsku mají vlastní čistírny odpadních vod například také ve Vrbici, Starovicích, Zaječí nebo ve Starovičkách. Důvody jejich výstavby jsou totožné – ochrana životního prostředí.

Ladná není na Břeclavsku jedinou menší obcí, která má vlastní čistírnu odpadních vod. V minulosti ji vystavěli ve Starovicích, Vrbici, Zaječí nebo Starovičkách.

Ve Vrbici je v provozu teprve dva roky. „Nezáleží na velikosti obce, ale na tom, jaký má vztah k životnímu prostředí. Čistírna je nutnost, pokud chceme žít v rozumném kulturním prostředí a nevypouštět fekálie do přírody. Její zbudování bylo to nejlepší, co jsme pro okolní krajinu mohli udělat,“ je přesvědčený starosta Tomáš Bílek.

Vrbičtí zpočátku výstavbě naklonění nebyli. „Brali to negativně. Nyní si však zvykli a chápou, proč jsme se tak rozhodli,“ dodal starosta.

Podobný postoj měli také lidé ve Starovičkách, kde čistírnu odpadních vod využívají už osmým rokem. „Trošku zátěž pro lidi to je, především finanční. Nejprve se ptali, proč to děláme, teď ale vidí, že je to tak v pořádku,“ sdělil starosta Staroviček Vladimír Drbola.

Jak dodal, ochrana životního prostředí je pro vedení Staroviček zásadní. „Některé obce to neřeší a snesou i pokutu od životného prostředí. Pro nás jsou však tyto věci naprostou samozřejmostí,“ dodal Drbola.