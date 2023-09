„Dneska vydáme na sto dvacet porcí. Ale v pátek, na svíčkovou, to budeme mít objednávek určitě až sto padesát,“ usmívá se jedna z kuchařek.

Dámy si v moderně zařízené kuchyni v novém prostředí teprve zvykají. Ostrý provoz školka totiž odstartovala až s prvním dnem nového školního roku. „Teprve se sžíváme. Je to ještě takové chaotické. Ale poddá se to, určitě k tomu přispěje i tohle hezké pracovní prostředí,“ shodují se.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Prostorné prosvětlené jídelně společné pro školčata i školáky dominují přírodní barvy a dřevo. Za velkými francouzskými okny je vidět přímo ke vstupu do areálu mateřské školy. Přístup je možný jen díky speciálnímu čipu. Ten má k dispozici jak personál, tak i všichni rodiče.

Nejde však o jedinou moderní vymoženost, kterou se budova v Masarykově ulici s kapacitou až pětasedmdesáti dětí může pyšnit. „V každé ze tří tříd máme interaktivní tabule a tablety, se kterými mohou učitelky s dětmi pracovat i venku. Snažíme se, jak se dneska říká, rozvíjet digitální znalosti a schopnosti dětí,“ ukazuje ve třídách Berušek, Včeliček a Motýlků ředitelka ladenské Základní a mateřské školy Jana Mrázová.

Na dvorku je v části určené nejmenším dětem mezi druhým a třetím rokem věku už pěkně živo. V pohybu jsou tříkolky, odrážedla i neřízené střely v podobě malých rozumbradů. Ty pomalu učitelky nahánějí zpátky do šaten. Blíží se totiž čas oběda.

Zbylé dvě třídy jsou zatím prázdné. Šestatřicítka dětí je právě venku. A možná, že s sebou má i malé digitální mikroskopy ke zkoumání hmyzu. „Zaměřujeme se na takzvané učení prožitkem. Důležité pro nás je, aby si děti mohly všechno prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Pokud s sebou vezmou mikroskop, mohou si venku zaměřit broučka, přiblížit si ho a pomocí mikroskopu i vyfotit. Když se pak vrátí do třídy, na interaktivní tabuli si ho s paní učitelkou přiblíží a povídají si o tom,“ popisuje zástupkyně ředitelky a vedoucí školky Petra Sauer Laubová.

Protože leží Ladná blízko lužního lesa a řeky, je součástí denního programu a výuky právě příroda. „Vedeme je k úctě a ochraně přírody. Pravidelně pořádáme taky projektové dny. Jezdívá k nám s originálním výukovým programem i Malá technická univerzita. Loni si tak děti mohly vyzkoušet práci vodohospodáře, architekta, archeologa či stavitele. Hledaly artefakty, učily se číst výkresy i stavět místnosti. A pochopitelně navštívily i naši místní čistírnu odpadních vod,“ vyjmenovává vedoucí učitelka.

Za prosvětlenou chodbou s kulatými okny je ostatně už nyní vidět hned několik vyvýšených záhonů. V těch bude na jaře růst zelenina i zrát ovoce. „Počítáme s tím, že se do pomoci s pěstováním zapojí jak školčata, tak i školáci,“ usmívá se ředitelka Mrázová.

Každá z tříd se vyznačuje prostorností a variabilitou. „Děti mají regály v podobě vozíčků. Mohou si tvořit hrací či pracovní koutky přesně tak, jak jim to vyhovuje, a jak se jim to líbí. Ti větší mají ve třídách i terária. V jedné je oblovka africká, to je takový velký šnek, a ve druhém pak želva. I tato zvířátka děti mohou zkoumat mikroskopy. Především je ale vedeme k tomu, aby se o ně staraly,“ ukazuje na slizkého velkého tvora pod víkem Sauer Laubová.

Aktuálně ladenskou školku, která stála třiaosmdesát milionů korun, navštěvuje jednapadesát dětí. Dvě třídy jsou určené dětem od tří do sedmi let. Jedna pak těm nejmenším od dvou let věku. „Tady vidíte, že je třída pro nejmenší spíše jednodušeji zařízená a přizpůsobená hlavně na rozvoj senzomotoriky,“ říká vedoucí školky.

Každému z dětí vedou učitelky takzvaná portfolia. Ta ve třídě nejmladších Motýlků jsou zatím ještě prázdná. „Jakmile přijde dítko do školky, paní učitelka ho do jeho portfolia vyfotí, společně otisknou ručičku i nožičku a napíší si, jakou má ve školce značku. Děti pak postupně podle toho, co ve školce namalovaly nebo vytvořily, rozhodují, kterou věc společně s učitelkou do portfolia umístí. Jde vlastně o takový komplexní nástroj k hodnocení každého školčátka. Paní učitelka ho prezentuje rodičům, všichni společně pak hodnotí a vidí pokroky ve vývoji každého malého človíčka,“ přibližuje Sauer Laubová.

Malí divoši se v tu chvíli pomalu nahrnou zpátky do šatny. Většina z dětí už si šikovně přezouvá tenisky za domácí obuv. „Ty nevíš, které papučky jsou tvoje? Tak pojď, zkusíme je společně najít,“ usmívají se na sebe učitelky.

Některé holčičky zkušeně přecházejí ze šatny přímo do umývárny. A poctivě si myjí ruce. Jedno z menších dítek však náhle propadá v pláč. A strhne tím lavinu fňukání u dalších prcků. „Když volá po mamince jeden, tak se k němu většinou přidají hned další,“ říká, a hned uklidňuje společně s učitelkami uslzené děti ředitelka Mrázová.

Ladenská školka přitom rodičům nabízí takzvaný adaptační plán. „Každý rodič, který dává dítko do školky poprvé, pokud nespěchá do práce, si může vyčlenit třeba čtrnáct dnů, během nichž se svým potomkem dochází do školky. Jde o postupné začleňování do kolektivu, kdy se rodič aktivně programu neúčastní, ale ve třídě zkrátka jen je. Postupně vždy na chvíli odchází a zase se vrací. Je to důležité proto, aby děti nezískaly pocit, že se máma nebo táta už nikdy nevrátí,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky s tím, že některé děti jsou zralé a adaptaci nepotřebují vůbec.