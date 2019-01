Břeclav, Ladná – Ladná navrhla Břeclavi stopnout soudní pře o dluhy a majetek. Právníci ale městu tuto variantu nedoporučili. Rozhodnou zastupitelé.

Dobré sousedské vztahy a spolupráce. O to stojí současné vedení Ladné ve vztahu s Břeclaví. Místní část se od města odtrhla před čtyřmi lety. Někdejší chlebodárce se však s obcí začal soudit o část dluhu, jehož celkovou výši vyčíslil na více než osm milionů korun. U soudu ale leží i spor, v němž zase Ladenští požadují po Břeclavi vydání akcií v hodnotě šesti milionů korun.

Vedení Ladné chce spory jednou pro vždy uzavřít. Stojí o zrušení obou pří a navrhuje mimosoudní vyrovnání. „Doufáme, že zastupitelstvo města rozhodne pro smír. Chceme především dobré sousedské vztahy a spolupráci s Břeclaví,“ uvedla místostarostka Ladné Bohumila Tesaříková.

Právní zástupkyně Ladné podle ní tvrdí, že spor o majetek Břeclavi s její někdejší místní částí je precedentní. „Pokud by město něco vybudovalo u nás, tak samozřejmě dluhy uznáme. Jenže se necítíme být zavázáni tyto peníze splácet. Mělo by se to ukončit a začít s čistým stolem,“ navrhuje Tesaříková.

Jenže břeclavský starosta Dymo Piškula má na věc jiný pohled. „Mimosoudní vyrovnání je možné tehdy, když to bude výhodné pro obě strany,“ uvedl. Jak se svěřil, s kolegy nechtěl do záležitosti vkládat emoce, a proto město si nechalo poradit od zkušených právníků. „Ti nám řekli, abychom na tento návrh nepřistupovali,“ sdělil Piškula.

V době, kdy se Ladná od Břeclavi odtrhla, ještě zákon tyto situace neupravoval. Novela ale dnes podle břeclavského starosty zní jednoznačně. „Pokud by došlo k rozdělení dnes, nebylo by sporu, že i část úvěru, který jsme získali, musíme rozdělit,“ poznamenal. „Ladná chce samozřejmě z dluhů vyklouznout. Ale odpustit jí tak vysokou částku není hospodárné a těžko by se to vysvětlovalo,“ do­dal.

Bývalý starosta Ladné Zdeněk Juračka říká, že smír je vždy nejjednodušší řešení. Zároveň ale tvrdí, že podíl dluhu, který město Ladné vypočítalo, neodpovídá získanému majetku. „Když se spočtou dluhy, musí se logicky spočíst i majetek,“ řekl a dodal: „Soudit se je nesmysl. Nicméně jak my, tak Břeclav, jsme povinni tyto závazky vymáhat.“

Prostor pro vzájemnou dohodu podle Juračky dnes určitě je. „Hrany by měly být po těch letech obroušené,“ je přesvědčený.

Ladná se oficiálně osamostatnila prvního července roku 2006. Město přepočítalo závazky na počet obyvatel, z čehož vyšlo, že Ladná dluží necelých devět milionů korun. Po započtení části akcií se tato částka snížila o zhruba tři čtvrtě milionu korun. „U soudu se zatím žalovala část dluhu ve výši zhruba 4,2 milionu korun. Jenže Ladenští dluh nikdy neuznali. Město zase žalují o akcie společností Vodovody a kanalizace, Tempos a Hantály, celkem v nominální hodnotě 6,1 milionu korun,“ vylíčil šéf ekonomického odboru břeclavské radnice Ladislav Vašíček.

O mimosoudním vyrovnání už jednala Rada města Břeclavi. Na tento smír nedoporučuje přistoupit. Definitivní rozhodnutí však bude mít dvacátého září zastupitelstvo, kde se tento materiál objeví.