Truhláři jim z něj vytvořili nábytek či houpací koníky pro děti. „Dřevo z vinných sudů je úžasným materiálem, a nám bylo líto ho nijak dál nevyužít. S nápadem přišli sami truhláři. Houpací i klasické lavice a stoly jsou určené k posezení pod pergolou před vinařstvím, houpací koníky pak máme přichystané pro děti přímo v budově návštěvnického centra. Skutečně si s tím vyhráli. Dokonce nám vyrobili i originální prkýnka do piknikových košů,“ prozradil ředitel marketingu vinařství Petr Krejčík.

Neotřelý nábytek už je mimochodem dokonce i zapsaný v České knize rekordů Agentury Dobrý den jako největší soubor nábytku tohoto typu na jednom místě. „Vinařství a vinohradnictví se zkrátka snažíme ukázat úplně všude,“ usmíval se Krejčík.

Nově si návštěvníci areálu vinařství mohou dokonce prohlédnout v historické vinařské stodole desítky původních vinohradnických strojů a zemědělských pomocníků. „Stodola je záměrně v původním rustikálním syrovém vzhledu tak, aby na lidi dýchla svojí historií. Přestože je zde množství historického vinohradnického nářadí, stále je tady dostatek místa třeba k pořádání večírků, svateb, nebo jen tak k posezení u skleničky vína,“ navnadil ředitel.

Sbírku dávali majitelé vinařství dohromady na tři desítky let. „Pochází od několika různých sběratelů. Návštěvníkům ukáže, jak se dříve sváželo povozy, dozvědí se, že mezi řádky vinohradů se nezřídka obdělávaly i brambory či obilí, a vůbec se dozvědí, jak v minulosti naši předkové hospodařili. To, co bylo v sedmdesátých letech minulého století přežitkem, a čeho se lidé ve velkém zbavovali, je nyní historicky velice cenné a sehnat nějaký takový stroj je hodně náročné,“ zmínil Krejčík.

Jak zdůraznil, v Lednici si nyní kladou za cíl stát se otevřeným vinařstvím pro celou rodinu. „Zprovoznili jsme i Stellplatz pro karavany a nově jsme pod vinařstvím otevřeli u Dyje přístav. No a protože víme, že nejhorší jsou ochutnávky vína pro znuděné děti, mysleli jsme i na ně. K dispozici je jim dětský koutek s trampolínou,“ sdělil ředitel marketingu vinařství, které si z posledních sedmi mezinárodních výstav vín přivezlo rovných pětapadesát medailí.

V budově vinařství, která je tvořena zkamenělinami z mušličkového vápence, je letos navíc nově otevřené turistické informační centrum. „Získali jsme kvalifikaci doporučovat návštěvníkům další výletní cíle,“ poznamenal Krejčík.