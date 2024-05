Lanžhot se přidá k iniciativě Férová snídaně, která podporuje pěstitele z rozvojových zemí. V sobotu 11. května se místní komunita sejde, aby společně posnídala a zároveň vyjádřila solidaritu s farmáři postiženými nízkými výkupními cenami a klimatickými změnami. Vyrazit posnídat mohou lidé i do Břeclavi.

Férová snídaně poprvé v Lanžhotě. Lidé podpoří pěstitele piknikem | Foto: Fairtrade

V sobotu 11. května se Lanžhot připojí k dalším stovkám míst, kde se sejdou lidé, aby podpořili světové pěstitele. Z Afriky, Asie i Latinské Ameriky. Akce se koná v Česku již potřinácté, do Lanžhota však zavítá poprvé. Začne o půl desáté na stadionu za kurty, pokud bude pršet, přesune se snídaně do městského muzea.

Pěstitelé za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají totiž málo zaplaceno. Navíc musí čelit dopadům klimatické změny. Pomoct se jim snaží systém Faitrade, s jeho logem se mohou lidé potkat na obalech různých potravin.

Návrat ztraceného reliéfu do Katzeldorfského zámečku. Čeká ho restaurování

Farmáři si díky němu mohou vlastní prací vydělat na důstojný život. Za své plodiny dostávají odpovídající výkupní cenu a fairtradový příplatek. Na polích a plantážích tak nemusí pracovat jejich děti a pěstování může být šetrné k přírodě.

Poslechněte si skupinu, která na pikniku vystoupí:

Zdroj: Youtube

Zájemci si s sebou na piknik mají přinést výrobky právě s touto certifikací. Potraviny mohou také doplnit o bio a lokální produkty, aby podpořili i lokální farmáře.

Na programu je i rostlinný swap, kde si budou moct lidé mezi sebou vyměnit různé rostlinky, sportovní aktivity pro rodiny či hudební vystoupení skupiny Lenka v davu.

Férovou snídani doplní v Břeclavi bleší trh

A piknik dorazí v sobotu i do Břeclavi, konkrétně do areálu Střediska volného času Duhovka. V Břeclavi se mohou zúčastnit snídaně místní již pojedenácté, a to od desíti hodin.

„Těším se opět na setkání s přáteli i lidmi z okolí. Společně touto akcí můžeme dát najevo, že nám záleží na dobrých životních podmínkách pěstitelů u nás i ve světě. Letos akci spojíme i s blešími trhy,” popisuje Zdeňka Černá, která akci organizuje.