Lanžhot – Napětí v Lanžhotě nepovoluje. ODS a TOP 09 kvůli svým rozhádaným lídrům marně hledají společnou řeč. Většinu nemá nikdo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Novák

Dva spojenecké bloky, oba s deseti křesly. A jednadvacátý zastupitel za KSČM, se kterým nikdo nechce uzavírat oficiální spojenectví. Ani tři týdny po komunálních volbách není v rozhádaném Lanžhotě vůbec jasné, kdo ovládne radnici.

„Situace je patová, zatím je to na mrtvém bodě. My jsme dohodnutí s ČSSD, ti nás podporují a jdou s námi. Nyní jednáme dál. Hledáme další partnery do širší koalice, aby na radnici byli zastoupeni pokud možno všichni kromě komunistů. Nabízíme spolupráci lidovcům i topce,“ podotkl v pátek lídr ODS, která v Lanžhotě volby vyhrála, Antonín Hostina.

Jak upřesnil, občanští demokraté, kteří disponují sedmi mandáty z jednadvaceti, stojí o podporu celých stran, rozhodně nehledají žádné přeběhlíky. Spolupráci s dalšími dvěma potencionálními partnery ovšem komplikují personální otázky.

„My jsme od začátku s topkou a s topkou i zůstaneme. Nemáme spolu problém. S ODS jsme jednali. Řekli jsme jim naše stanovisko s tím, že se potkáme za týden, ale oni už se s námi sejít nechtěli,“ popisoval Josef Bartoš, který vedl kandidátku KDU-ČSL.

A jaké podmínky si lidovci, jimž patří čtyři zastupitelská křesla, stanovili? „Řekli jsme, že s ODS nemáme problém, pokud tam nebude jeden člověk. Kdo? Myslím tím jejich lídra, kterého voliči odsunuli až na páté místo,“ odmítl současný místostarosta Lanžhota spolupráci s Hostinou.

Jak dodal, bez něj by lidovci s občanskými demokraty klidně zasedli v radě města a také podpořili kandidáta ODS na místostarostu. Naopak spolupráci s jediným zvoleným komunistickým zastupitelem rovněž Bartoš rezolutně vyloučil.

„Na pana Hostinu máme my i lidovci stejný názor. Vychází to z vyostřené předvolební kampaně, která se nám ani většině občanů nelíbila,“ přidal se současný starosta František Hrnčíř, jenž dvakrát kandidoval za ODS. Tentokrát se ovšem po neshodách s občanskými demokraty stal jedničkou na kandidátce TOP 09, která nakonec skončila ve volbách těsně druhá. A disponuje šesticí zastupitelů.

„S ODS jsme už jednou jednali, druhé jednání ale odvolali. A o žádné další schůzce nevím. Co bude dál, v tuto chvíli netušíme. Teoreticky je možné všechno. Rozhodne se až na zastupitelstvu ve čtvrtek v bývalém kinosále,“ shoduje se Hrnčíř překvapivě se svým rivalem Hostinou. Alespoň v této otázce.

To Marek Uhlíř z lanžhotské ČSSD, která získala tři mandáty, má trochu jiný názor. „V této fázi můžeme skutečně říct, že jsme partneři ODS. Ale opravdu si nemyslím, že současné rozložení sil je konečné. Variant existuje hned několik,“ naznačil sociálnědemokra­tický lídr.

„ODS jako jediné uskupení bylo ochotné s námi jednat s tím, že nás oslovilo jako celek. Jiní se snažili kontaktovat jen jednotlivce,“ prozradil Uhlíř s tím, že jednání mají pokračovat i o víkendu. Koho s kým však neupřesnil.