Když jsem byla malá, před každým domem byla předzahrádka hrající od jara do podzimu pestrými barvami a vůněmi. Babičky a tetičky je vzorně opečovávaly. No a teď? Všude dlažba, vysypané kamení, v lepším případě túje či tráva. Pětatřicetiletou Jihomoravanku Kateřinu Řezníčkovou proto potěšilo, že se péči o zeleň věnují hned v několika obcích a městech na Břeclavsku.

Průkopníky byli v tomto směru Lanžhotští. Projekt Adoptuj si svou zahrádku tam spustili loni. Podařilo se jim dokonce získat čtyřicetitisícovou dotaci z Nadace Partnerství. Společnými silami místní ozelenili a zkrášlili pás podél hlavní silnice v Masarykově ulici. Trávníky a keře nahradilo několik tematických záhonů. O tom, co na kterém z nich roste, se lidé dozvědí z devíti naučných tabulí.

Ve výsadbách a zkrášlování na městských pozemcích tamní hodlají pokračovat i nadále. Jen ne stejným způsobem. „Naproti místu, které jsme osazovali v Masarykově ulici, se nachází prodejna Coop Jednota s velkým parkovištěm. Pozemky okolo patří městu. Nyní dopracováváme studii, která počítá s výsadbami podobných rostlin, ale také stromů a keřů. Stejně tak chceme pokračovat třeba ještě i ve Školní ulici,“ prozradila místostarostka města Petra Říhová.

Podobný projekt letos odstartovali v Mikulově. Nazvali ho Adoptuj si záhon. Cílem je nabídnout obyvatelům možnost opečovávat části městských pozemků. Jako bonus se radnice zavázala přispět na rostlinný materiál použitý k výsadbě. „Adoptovat záhon může kdokoli, kdo se zaručí, že se o něj bude od té doby svědomitě starat,“ přiblížil mluvčí města Dominik Ryšánek.

Osvojit si lidé mohou plochu zeleně před svým domem, v ulici nebo zkrátka jakékoli místo, o kterém se domnívají, že si zaslouží více pozornosti. S nápadem přišla místostarostka Sylva Chludilová. Inspirací jí byla brněnská městská část Královo Pole nebo nedaleký Lanžhot.

Míst k adopci je v Mikulově mnoho. „Fantazii meze neklademe, nabízíme proto v podstatě jakoukoli plochu, která je v majetku města, a na které by bylo možné něco vysadit. Vždy to samozřejmě podmiňujeme konzultací, při níž bychom případně některé nereálné žádosti usměrnili,“ okomentoval za odbor stavební a životního prostředí Vilém Michna. Právě on má projekt na starosti. Na radnici už podle Michny evidují první žádosti.

Na výsledek je zvědavá i Řezníčková. „Lidé u nás na jihu Moravy milují zahradničení, je to relax pro duši i tělo,“ je přesvědčená žena.

Také Mikulovští mají z minulosti s podobnými projekty zkušenosti. „Tehdy to však bylo založené na jiném principu, tehdy na lidi zbyla v podstatě jen následná péče. Před pár lety se pak uskutečnila komunitní akce, při níž jsme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Mikulov, Skauty a veřejností vysadili záhon u Domu zdraví. Myslíme, že to byl skvělý projekt, na kterém se ukázalo, že Mikulovským není veřejná zeleň lhostejná,“ připomněl Michna.

Projektu v Mikulově fandí i ekolog a břeclavský zastupitel Filip Šálek. „V Břeclavi zatím nic podobného není. Uvažovali jsme o tom na komisi životního prostředí. Napadlo nás, že by třeba záhony mohly připravit Technické služby, město by se podílelo pobídkou v podobě příspěvku na nákup kytek, paní architektka by připravila kupříkladu tři vzorové záhony, z nichž by si lidé mohli vybrat a pak se o ně starat. I kdyby to zaujalo jen pár lidí, věřím, že by to za to stálo,“ nechal se slyšet Šálek.

Nápad vítá i Michaela Malíková z Hodonína. „Je to moc prima věc. V Hodoníně funguje zase adopce stromů,“ zmínila.