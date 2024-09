Marie Jirmanová, učitelka angličtiny v penzi, žije v Lanžhotě devětatřicet let. Stav řeky Moravy v korytě a výšku její hladiny je tak i ona zvyklá sledovat pravidelně. O to intenzivněji letos v září, kdy se katastrofické povodně nevyhnuly většině území republiky.

Správce toku, kterým je Povodí Moravy, v souladu s manipulačním řádem nadále odlehčuje řece do poldru Soutok stavidlem u Moravské Nové Vsi. „Aktuálně je odlehčováno padesát kubíků za sekundu. Pro dolní toky Moravy není dle prognózy Českého hydrometeorologického ústavu předpokládaný další nárůst průtoků. Zvýšené průtoky však budou ještě trvat velmi dlouho,“ podotkl mluvčí povodí Petr Chmelař.

Výrazněji pršet by během úterý už nemělo. „Hladiny vodních toků budou během úterý i nadále klesat,“ uklidnil mluvčí.

Lanžhotští jsou přesto v pohotovosti. „Máme připravený plán činností při povodni, což je manuál, který dodržujeme. Od začátku, kdy jsme byli upozorněni na ohrožení povodní, jsme aktivizovali povodňovou komisi města, sledujeme a spolupracujeme i s povodňovou komisí ORP Břeclav. Jsme ve spojení s Povodím Moravy a také s hydrometeorology. Už to máme vyzkoušeno z dřívějších let,“ okomentoval pro Deník starosta města Ladislav Straka.

Připraveny mají pro případ potřeby tamější také dostatek pytlů s pískem. „To kdybychom potřebovali ochránit některé objekty, které jsou v nižších lokalitách v katastru Lanžhota. Povodí ale už začalo odpouštět do poldrů na Soutoku, situace se tak zdá být stabilizovaná. Pokud nedojde k žádnému výraznějšímu zvratu, měli bychom to zvládnout,“ věří starosta.

Zástupci města přesto nic neponechali náhodě a kontaktovali obyvatele, kterých by se případné rozlití řeky dotklo. To proto, aby byli v nejhorším připravení i na možnou evakuaci.

O tom, že vše dobře dopadne, je přesvědčená i Jirmanová. „Ozývají se mi známí a přátelé z celého světa a ptají se, jak se tady máme. Sledují zprávy v televizi nebo poslouchají rádio a jsou nešťastní z toho, co střed Evropy zasáhlo. Psala jsem jim, že my jsme tady v pohodě. Nemáme strach. Pokud nebude pršet, bude to dobré. Povodí Moravy zvládá situaci úžasně. Očekávali jsme, že se voda vylije do lužních lesů, ale zatím drží v korytě,“ podotkla.

Totéž si myslí i Denisa Tomková. „Dívám se na stránky města, průběžně nás o situaci informují. Já myslím, že je vše pod kontrolou, nebojíme se. Máme dům ve vyšší oblasti, ale moji rodiče jsou níž v ulici Kout, kde je rybník a řeka Kyjovka, ale tam by to taky mělo být v pořádku,“ domnívá se mladá žena.

Pršet téměř přestalo v noci na úterý. „Nejvyšší zaznamenané srážky se pohybovaly do pěti milimetrů za šest hodin. Hladiny na horních tocích jsou po kulminaci, většina toků má klesající nebo setrvalou tendenci. Povodňové průtoky se postupně přesunuly do středních a dolních toků. Na Dyji je to nejvíce u soutoku s Jevišovkou před Novými Mlýny, na Moravě na dolním toku Moravy,“ konkretizoval Chmelař.

Zdůraznil, že manipulace na vodních dílech bude provádět správce toku operativně dle aktuální hydrologické situace. „Nadále jsou udržovány zvýšené odtoky z nádrží. Zásobní a retenční prostory nádrží transformují povodňové vlny. Současně některé nádrže po transformaci přítoků uvolňují své retenční prostory. Vodní dílo Nové Mlýny transformuje přítok čtyři sta sedmdesát na tři sta osmdesát kubíků za sekundu,“ informoval mluvčí.