Vydání druhého dílu v plánu původně neměli. Bez záruky druhý lanžhotsko-český slovník je však přeci jen čerstvě na světě. Na trh se dostal ještě před letošními Vánocemi.

„Byl jsem zásadně proti pokračování. Nicméně došlo k tomu, co jsem předpokládal. Poté, co vyšel díl první, mě oslovovali lidé jak v Lanžhotě, tak i v Břeclavi s tím, že tam některá úsloví nebo výrazy chybějí. Bylo mně jasné, že první díl není kompletní, to ani nelze. Ovšem že by mě to přesvědčilo k napsání druhého, to tedy ne,“ říká rázně devětašedesátiletý muž, který má na kontě už i dvě detektivky ze školského prostředí.

ZAJÍMAVÉ VÝRAZY A ÚSLOVÍ hladké koko - bonbony Bonpari káčkat - čvachtat soplák - mladistvý šústek - zbytek po oloupání klasu kukuřice šak aj on - spoluviník ná, šak ba - ano, jistě už nalévajú - je devět hodin zablúdí aj v misi gulivárů - nemá orientační smysl tos eště říkal na kuřinec koko - bylo to v době, kdy jsi byl ještě malý ty sa strácáš - hubneš

Rozhodnutí vydat druhý díl slovníku padlo ve chvíli, kdy mu kolega Kocmánek pohrozil, že se o jeho sepsání postará sám. „Milan mě začal otravovat, že má tolik historek, které by stálo za to vydat. Pořád jsem se ale bránil. I proto, že jsem se nechtěl opakovat. Nevěděl jsem, jak to pojmout, aby šlo o zcela novou knížku, která by byla pro čtenáře zajímavá. Pak ale Milan vytáhl nejtěžší kalibr. A totiž, že ji vydá sám. Tomu jsem musel za každou cenu zabránit,“ směje se Králík.