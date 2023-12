/FOTO/ Místo pro zamilované vzniklo ve Strachotíně v parku v blízkosti tamního obecního úřadu. Páry tady mají svoji lavičku, a když chtějí, dokonce si zde mohou i uzamknout svá srdce.

Ve Strachotíně mají lavičku lásky. Zamilovaní si u ní uzamknou svá srdce. | Video: Deník/Iva Haghofer

„Park býval hodně prázdný. Říkali jsme si, že by bylo hezké sem umístit něco, co by lidi navnadilo k tomu, aby sem přišli, a aby se sem vraceli. A tak vznikla lavička lásky,“ vyprávěla starostka obce Jaroslava Mikáčová.

Nejen v květnu, kdy nad lavičkou vykvete třešeň, si sem tak mohou páry chodit posedět a uzamknout svou lásku do obrovského kovového srdce. Laviček k sezení mají ale Strachotínští v parčíku více. A nejen pro zamilované.

