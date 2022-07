Má odlehčit provozu v často ucpané křižovatce, kde se v centru Břeclavi potkávají ulice Sovadinova, Lidická a Národních hrdinů. Řeč je o lávce pro pěší a cyklisty, kteří by po ní zdolávali řeku Dyji u nedalekého veslařského klubu, a vyhnuli se tak rušnému místu plnému aut. Po letech je vznik lávky o něco blíže. Ačkoliv dříve byli veslaři proti jejímu vybudování, nedávno si s představiteli města plácli. „Máme podepsanou dohodu, že nebudou stavbě bránit,“ potvrdil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Zástupci radnice mají už šest let zpracovaný projekt, který je nyní podle starosty potřeba zaktualizovat. „Lidé z klubu budou při aktualizaci přítomní a my v ní zohledníme jejich připomínky. Pak nám dají souhlas s územním rozhodnutím a stavebním povolením,“ řekl Pěček. Zastupitelé na posledním zasedání odhlasovali, že na aktualizaci může jít až čtyři sta tisíc korun.

Veslaři s lávkou dříve nesouhlasili, protože se obávali, že se přes jejich areál začne pohybovat větší množství lidí. „Naši předkové před lety kupovali pozemek za vlastní peníze. Chceme dodržet, aby zůstal náš a měli jsme alespoň nějaké spolurozhodovací právo,“ sdělil za klub Josef Akai.

KOLIZE S BRUSLAŘEM

Obavy má také z ohleduplnosti cyklistů nebo bruslařů. „Už se stalo, že naši žáci nesli loď za tři sta tisíc korun, když rozjetý bruslař nedobrzdil a shodil ji. Loď se rozbila,“ zmínil Akai. Nová podobná loď přitom podle něj stojí přes půl milionu korun.

Někteří obyvatelé by lávku přivítali v jiných místech, konkrétně v části zvané Na špici. „Dávala by smysl až tam. Pro cyklisty, pěší, rybáře, matky s kočárky i pro bruslaře. V areálu Slováckého veslařského klubu je i bez ní provoz dost velký. A navíc je relativně blízko most u cukrovaru,“ tvrdí například Břeclavan Martin Daneš.

Podle starosty Pěčka je místo, kde lávka vznikne, dané územním plánem. Jinde být nemůže. „Úpravy hrází se dělaly z dotací a my máme souhlas, že jenom v nejužším místě u veslařského klubu můžeme hráz narušit,“ připomněl starosta.

Opoziční zastupitel Zdeněk Urban Deníku Rovnost řekl, že jako Starobřeclavan by byl rád, kdyby se lávka stala skutečností. „Byl to nápad naší koalice z předchozího období. Současné vedení převzalo hotový projekts mašličkou. Nyní vyhodíme další peníze za aktualizaci. Ještě to navíc neznamená, že stavba vznikne. Slibem ale nezarmoutíš,“ reagoval.

Po zaktualizování projektu podle Pěčka město požádá o územní rozhodnutí a stavební povolení. Poté budou představitelé Břeclavi hledat možnost, jak rozpočtu pomoci ziskem dotace.

Lávka přes řeku Dyji v Břeclavi



místo: propojí ulice nábřeží Antonína Dvořáka na levém břehu s prostorem veslařského klubu na pravém břehu



posun: písemná dohoda se Slováckým veslařským klubem, jenž byl dosud proti



následující kroky: aktualizace projektu z roku 2015 a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení



náklady: v roce 2015 vyčíslené zhruba na 13,5 milionu korun



cíl: bezpečný průjezd Břeclaví pro cyklisty