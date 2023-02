Lávka u Vídeňského mostu v Břeclavi zůstane i nadále. Podmínkou jsou ale peníze

Zrušení hrozilo často využívané lávce u Vídeňského mostu v Břeclavi. Lidé po ní chodí při cestě do práce nebo při procházkách. „Je tam vyznačená i cyklostezka,“ upozornil břeclavský starosta Svatopluk Pěček. Podle něj Správa železnic uvažovala o tom, že by přemístila kabely na sousední železniční most, čímž by lávka ztratila význam.

Lávka u Vídeňského mostu v Břeclavi. Foto: město Břeclav | Foto: Deník/Michal Hrabal

Nakonec ji pěší budou využívat i dál. Na jejím zachování se železničáři dohodli s radnicí. V lokalitě žádná jiná možnost přechodu přes řeku Dyji není. Další lávka u průmyslové školy je asi kilometr vzdálená. „Na společném jednání s městem jsme dohodli zásadní teze smluvního vztahu o spoluužívání lávky," potvrdil mluvčí Správy železnic Pavel Tesař. Zachování považuje za důležité například obyvatel Martin Daneš. „Často tam běhám, chodíme na procházky. Je to také důležitá spojka mezi nemocnicí a centrem. Pro chodce, běžce, cyklisty, matky s kočárky a v neposlední řadě pro turisty. Zkratka je to i pro pejskaře, do lesa," vyjmenoval Břeclavan. VIDEO: Měla Břeclav zachránit Vránův mlýn? Starostové popsali, proč to nešlo ANTIKOROZNÍ NÁTĚR PO 20 LETECH Podle starosty Pěčka se město bude podílet na údržbě. Například hrazením poloviny nákladů u nátěru. „Antikorozní nátěr už tam nikdo dvacet let nedělal. Kromě jeho obnovy tam budou ještě opravy na betonových nosnících," zmínil Pěček. Dílčí obnova nosných částí lávky a protikorozní nátěr je v plánu podle Správy železnic v nejbližších dvou letech. „Teprve to budeme připravovat, přesné náklady ještě nejsou stanovené. Nicméně můžeme hovořit o milionech korun," nastínil Tesař. Lávka vznikla v roce 1983. Železničáři na ní od té doby dělali pouze dílčí úpravy. „Její technický stav pravidelně monitorujeme, výsledky diagnostiky nenaznačují pro nejbližší období potřebu zásadní rekonstrukce," ujistil mluvčí Správy železnic. Sousední železniční most se dočkal komplexní opravy v roce 2009. Nyní je ve výborném stavu. „Pouze jej prohlížíme a děláme diagnostiku a základní údržbu. Žádný zásadní stavebně-technický zásah nebude v nejbližším období zapotřebí," doplnil Tesař. Břeclavští zvažují nákup pozemků bývalého autokempu. Stojí třicet milionů OPRAVÍ I MOST U POHANSKA Představitelé Břeclavi plánují na podzim také rozsáhlou opravu dřevěného mostu u Pohanska ve směru od Poštorné. Podle nich už je potřebná. „Hlavně zábradlí je nutné opravit," přikývl starosta Pěček. Most slouží chodcům i cyklistům. Odhad nákladů zatím město vyčíslené nemá. V Břeclavi plánují také postavit novou lávku přes Dyji pro pěší a cyklisty, která má propojit centrální část města se Starou Břeclaví u areálu Slováckého veslařského klubu nad splavem.

