Proti tomu se také odvolaly. Přesto se v Hodoníně už veřejně uvažuje o postupu po neúspěchu odvolání. „Co budete dělat v okamžiku, když ministerstvo financí nekompromisně rozhodne, že tu pokutu budeme muset zaplatit? Nevím o tom, že bychom měli na to vytvořenou rezervu,“ upozornil opoziční hodonínský zastupitel Ivo Knápek při projednávání městského rozpočtu na tento rok.

Na to odpověděl celému zastupitelstvu místostarosta a garant městských financí Ladislav Ambrozek. „Položka na platbu případné sankce v rozpočtu není, a to z více důvodů,“ řekl místostarosta.

Přesto předeslal několik variant pro případ neúspěchu odvolání. Dodanění by podle něj mohl pokrýt roční přebytek z hospodaření města. „Potom jsou další zdroje, tím myslím portfolium nebo škrtání některých investic,“ nastínil další možnosti Ambrozek s tím, že o konkrétní verzi by jednalo zastupitelstvo.

Lázeňský rozvod Hodonína s Lednicí

- 2004 Hodonín a Lednice založily dobrovolný svazek obcí Jihomoravské lázně

- 2005 až 2006 postavil lázeňské domy Perla v Lednici a Eva v Hodoníně

- 2018 zrušení Jihomoravských lázní a prodej lázeňských domů Hodonínu a Lednici

- 2018 výnosy lázní Hodonín: 134,5 mil. Kč a Lednice: 39 mil. Kč

- 2019 finanční úřad chce dodanit převody 29,1 milionu Kč + penále 5,8 milionu Kč

To v Lednici sice nedisponují podobným rozpočtem jako Hodonín, který obnáší 670 milionů korun. Přesto prvotní překvapení z navýšení daně a následné sankce pomalu odeznělo. „Čekáme na výsledek odvolání a potřebujeme vědět všechny informace, abychom mohli zaujmout další stanovisko a řešit následný postup,“ řekl v pátek starosta Lednice a jednatel tamních lázní Libor Kabát.

Jako příliš tvrdý hodnotil postup finančního úřadu, který chce zdanit majetek vyvázaný z dobrovolného svazku podle tržní ceny. „Obce majetek vytvořily, a pokud by jej někomu se ziskem prodávaly, tak by byl jistě tento postup zdanění na místě. To ale není náš případ. Přesto ale legislativa na propojení obcí a jejich dobrovolných svazků příliš nepamatovala. Navíc měl projekt pomoci rozvoji regionu a nešlo v něm o nějaký výnosný prodej,“ připomněl starosta.

Vedení obou radnic se na zrušení svazku obcí Jihomoravské lázně dohodla, protože už účel splnil. V Lednici díky němu a unijní dotaci vznikl lázeňský dům Perla a do hodonínského komplexu přibyl pavilon Eva.

Finanční úřad se ke konkrétním řízením nemůže podle zákona vyjadřovat.