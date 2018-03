Lázně na jihu Moravy jsou plné. Lednice už hosty odmítá

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu21 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU DO 12 TUN. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 12.3.2018 - přeprava hutního materiálu nákladním autem do 12 tun, nakládka a vykládka ve skladu s hutním materiálem. I základní vzdělání, ŘP sk. C, profesní průkaz, manuální zručnost, částečná odbornost ve strojírenství, samostatnost, spolehlivost. Prac. doba Po-Pá 7.00 - 15.30 hod. KONTAKT: Papp Vladimír Ing., tel.: 519 326 661 (volat Po-Pá 7-16 hod.), e-mail: obchod@hutnimaterial.com, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Hutní materiál břeclav, s.r.o., třída 1. máje, č.p. 1369, 691 41 Břeclav 4. Informace: Vladimír Papp, +420 519 326 661.