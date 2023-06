/FOTO, VIDEO/ Cigarety, kondomy, nebo nápoje si z automatu alespoň jednou v životě koupil každý. V Lednici na Břeclavsku však přišli s novinkou. Na jihu Moravy, kde se v lužních lesích nebývale daří komárům, totiž z automatu nabízejí repelenty.

Automat na repelenty Predator stojí v Lednici u výrobny firmy Leroy Cosmetics. | Video: Deník/Iva Haghofer

Zařízení, které přijímá pouze platby kartou, stojí přímo u výrobny společnosti Leroy Cosmetics, producenta repelentních přípravků Predator. „V pracovní době si můžou lidé nakoupit přímo u nás v provozovně. Stačí zazvonit. Jenže poptávka byla i večer, pozdě odpoledne a fronta tady byla prakticky pořád. Přemýšleli jsme proto, jak ji uspokojit,“ vypráví spolumajitel společnosti Roman Vyskočil.

Firma vyrábí repelenty více jak dvě desítky let. „V minulosti, když ještě fungovala vrátnice a seděl v ní vrátný, jsme vždycky nějaké repelenty nechali u něj. A rybáři, když se třeba večer vraceli z ryb, se u něj zastavili. No a teď to místo vrátného prodává automat,“ říká Vyskočil.

Repelenty si takto v obci, které dominuje lichtenštejnský zámek, mohou lidé kupovat už třetí sezonu. Zájem je velký. Devadesát procent nabídky tvoří přípravky na tělo. Zbytek pak prostorové repelenty. „Poslední dva roky žádná komáří kalamita nebyla. To až letos. Možná se nám automat už i zaplatí. Jeho pořízení totiž vyjde na tři sta padesát až čtyři sta tisíc korun. Repasovaný pak stojí do sto tisíc,“ přibližuje majitel Leroy Cosmetics.

Zájem o podobný automat mělo i vedení Břeclavi. Kvůli vysokým nákladům z jeho pořízení však nakonec sešlo. „Stále spolupracujeme s krajskou hygienickou stanicí a postupujeme podle jejich pokynů. Lidé najdou repelenty i na turisticky exponovaných místech. K dispozici jsou na zámečku Pohansko, nově také v železničním muzeu a v turistickém informačním centru. Pořídit si je tady mohou tedy například i turisté neznalí místní situace, které komáři v Břeclavi zaskočí,“ doplňuje mluvčí města Ivana Solaříková.