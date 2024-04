/VIDEO/ Téměř dvacítka sochařů v těchto dnech v Lednici dokončuje svá díla pro workshop Sochy z písku. Za letošní téma zvolil organizátor Michal Olšiak Japonsko, jeho děti si totiž oblíbily japonské filmy anime.

Pokémoni, anime i sopka Fudži. V Lednici vyrůstají pod rukama umělců obří sochy | Video: Deník/Iva Haghofer

Pokémony, postavy z anime filmů, nebo třeba sopku Fudži či uznávaného umělece, malíře a dřevorytce jménem Hokusai. To vše si už o víkendu budou moci prohlédnout lidé v Lednici, kde v těchto dnech asi dvacítka umělců dokončuje zhruba stejné množství soch pro letošní workshop Sochy z písku.

Po cestách do fantazie, řecké mytologii nebo bájném světě Julese Verna a Karla Zemana zavedou letos sochaři svoje návštěvníky do Japonska. „Téma vymyslely moje děti, které se mimochodem na tvorbě soch také podílejí. O Japonsku pořád mluví, sledují totiž, jako asi většina dětí v jejich věku, anime, což je hodně baví. A mě vlastně taky,“ usmívá se Olšiak.

Tématem letošního workshopu Sochy z písku je Japonsko.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

O Japonsku, které měl možnost navštívit, hovoří jako o zemi paradoxů. „Má navíc úžasnou historii a zajímavé je i to, co se v něm děje nyní,“ zmiňuje. Zatímco pod rukama jeho synů vyrůstají postavy z anime, on začíná pracovat na sopce Fudži. Symbol Japonska, na kterém pracuje, budou omílat mořské vlny.

„Zní to jako blbost, ale vážně si nedělám srandu, přestože každá hromada písku vypadá jak sopka. Přesekávám sochu původní, která byla hodně rozpraskaná po zimě. Měl jsem strach, že kdybych tvořil něco jiného, tak by to spadlo. I proto jsem se rozhodl právě pro sopku Fudži. Ta byla námětem obrazů pro malíře jménem Hokusai, který byl hodně populární v osmnáctém století,“ ukazuje redaktorce organizátor workshopu.

Tématem letošního workshopu Sochy z písku je Japonsko.Zdroj: Deník/Iva HaghoferNa sochy, které si lidé letos prohlédnut, opět padne více jak patnáct set tun prehistorického mořského písku vytěženého v Čechách. Pracovat na nich umělci začali minulé úterý. „Původní sochy vždycky začneme bouchat už na podzim, aby si písek hezky sedl a byl dostatečně tvrdý tak, abychom s ním snáze pracovali. Počítáme s tím, že do konce tohoto týdne bude kompletně hotovo a otevřeme,“ láká na novou výstavu pod širým nebem její pořadatel.