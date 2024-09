Výsledky vedení obce v mnohém nemile překvapily. „To, že tudy projede hodně aut, vnímáme všichni. Ať už při přecházení silnice, nebo vyjíždění z vedlejší na hlavní. Co nás ale opravdu udivilo, jsou naměřené rychlosti při vjezdu a výjezdu do obce a z obce. Když se údaje takto shrnou, vypadá to šíleně,“ připustil starosta.

Každá z ulic, ať už šlo o Mikulovskou, Valtickou, 21. dubna či Břeclavskou, měla svého rekordmana. V Mikulovské zaznamenalo měřící zařízení nejvyšší rychlost 100,6 kilometrů v hodině. V ulici Valtická to bylo 145,3 kilometrů v hodině a v ulici 21. dubna 122,5 kilometrů v hodině. Vůbec nejvíce šlápl na plyn řidič v ulici Břeclavské. Jeho tachometr se zastavil na rychlosti 157,6 kilometrů v hodině.

Čtyřicítka namísto padesátky

Jakkoli děsivě čísla působí, podle dopravních policistů se údaje naměřené v Lednici nevymykají těm, která strážci zákona zaznamenávají i v dalších obcích na Břeclavsku. „Takto výrazná překročení rychlosti se opravdu objevují, nejčastěji ve večerních a nočních hodinách. A to i přesto, že pokuty za ně jsou výrazně vyšší než dříve. Lednice je specifická spíše v tom, kolik aut tudy projíždí,“ řekl Deníku Luděk Pazourek, vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu.

Faktem je, že Lednicí během jediného prázdninového týdne projelo více jak sto padesát tisíc aut. Vůbec nejvíce vozidel zaznamenala měřící zařízení na vjezdech i výjezdech v ulici 21. dubna, tedy na spojnici Lednice s Podivínem. A to téměř šestačtyřicet tisíc.

„V závěrečné zprávě nám společnost Dopran CZ, která pro nás měření zpracovávala, potvrdila, že je u nás doprava oproti jiným obcím výrazně vyšší. Ze statistik také vyplývá, že je zde v docela velké míře překračovaná nejvyšší povolená rychlost. Rád bych podotkl, že tou je ve velké části Lednice čtyřicet kilometrů v hodině, nikoli padesát,“ poznamenal místostarosta obce Zdeněk Loukota.

Ledničtí nyní budou hledat řešení, která by obci s dominantním pohádkovým lichtenštejnským zámkem mohla ulevit. „Konkrétně to vymyšlené ještě nemáme. Určitě budeme zvažovat radary k úsekovému měření rychlosti, retardéry, zpomalovače a podobně,“ nastínil Straškrába.



Zamýšlený obchvat by mohl pomoct

Právě úsekové měření rychlosti je i podle šéfa břeclavské dopravky ideálním způsobem, jak provoz na vjezdu a výjezdu z obce zklidnit. „Radar je opravdu účinný. Dalšími alternativami by na místních komunikacích mohly být vjezdové brány či jiné prvky jako šikany, příčné prahy či vjezdové ostrůvky s větším vyosením tak, aby musel řidič manévrovat. Všechny tyto prvky přinutí řidiče, aby jel pomaleji,“ uvedl na příkladech Pazourek.

Dalším způsobem, jak donutit řidiče zpomalit, je pravidelné radarové měření. „Cítíme, že je v Lednici potřeba měřit častěji. Vyjíždíme sem v ranních i večerních hodinách, ale nejsme s to pokrýt celý den. Vedení obce by si ovšem mohlo zažádat o schválení míst k měření. Na těch by pak mohla stávat a kontrolovat i jejich obecní policie. Podobně to funguje s městskou policií třeba v sousedních Valticích nebo v Mikulově,“ poradil šéf dopravního inspektorátu.

Pomoci by mohl i zamýšlený obchvat, který by podle něj svedl poměrnou část tranzitní dopravy ven z obce. Jeho vybudování se s různou intenzitou v Lednici skloňuje desítky let.

„O tom, kde v budoucnu vzniknou obchvaty, probíhají jednání i na kraji. V případě, že by v nejbližších letech počítali s Lednicí, chceme být připravení. I proto jsme si nechali zpracovat tuto studii,“ zdůvodnil Loukota.

Obchvat by podle jeho slov mohl vést z Břeclavi na Valtice. „Možná by se dál stáhnout i Mikulov. Směřovat by mohl ze zadní části Valtic a ústit by mohl až za lázněmi za Lednicí,“ naznačil místostarosta.

Dalším opatřením je pak třeba dobudovávání chodníků. Nový chodník mají od loňského roku kupříkladu obyvatelé Mikulovské ulice. A to po konec zastavěné části obce. „Ovšem u lázní v Břeclavské ulici žádné chodníky zatím nemáme. Počítáme však s tím, že je postavíme až po nově zastavěnou část, jakmile krajští silničáři dokončí opravu silnice na Charvátskou Novou Ves,“ prozradil Loukota.