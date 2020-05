S terénními pracemi začali stavaři v době, kdy je budova stávající školky v sousedství uzavřená. „Jsme rádi, že až školku pětadvacátého května otevřeme, budeme mít za sebou navážku materiálu a už by nemusel být ani tak velký provoz nákladních aut,“ pochvaloval si starosta.

Důvodem, kvůli kterému se Ledničtí rozhodli školku postavit, nebyla nedostačující kapacita stávajícího zařízení, ale jeho havarijní stav. „Statika školky a její technický stav není dobrý. Budova na různých místech praská, okna jsou ve špatném stavu, museli bychom i zateplovat. Po poradě s odborníky a statiky jsme dospěli k názoru, že bude nejrozumnějším řešením postavit školku novou,“ připomněl Kabát.

V nové budově vzniknou dvě třídy s kapacitou až osmadvaceti dětí v každé z nich. „Jistě víme, že pětadvacet dětí ve třídách mít budeme. Více prostoru zatím nemáme, řešíme ještě převod pozemků v areálu od státu. Jde o pozemky, které jsou nyní zatíženy žalobou ze strany Nadace knížete z Lichtenštejna,“ zmínil starosta.

Stavbu školky si zaplatí obec ze svého. „Věděli jsme, že nás tato investice čeká, proto jsme posledních asi pět let spořili, abychom ji byli schopní zaplatit. V případě, že by úspory nestačily, jsme připravení si případně deset milionů korun půjčit,“ naznačil Kabát.

Stavební práce by podle něj mohly být hotové už letos. „Bude nám pak zbývat školku dovybavit a věřím, že v únoru příštího roku, což je termín, který máme s dodavatelem podepsaný, už bude vše hotové,“ sdělil starosta.

Co bude s budovou stávající mateřské školy, vedení obce ještě zváží. „Zbořit ji můžeme kdykoli. Nyní se nabízí využití prostor pro provoz, který by nebyl tak náročný na vytápění. Rozhodně nepočítáme s využitím ke komerčnímu pronájmu. Možná, že by budova mohla sloužit třeba jako archiv. Uvidíme, budeme o tom teprve jednat. Stejně tak budeme jednat i o tom, co s historickou vilou v blízkosti školky, kde máme nyní knihovnu. I ta je z hlediska zchátralosti v dost špatném stavu,“ uvedl Kabát.

Na Břeclavsku se letos dočkalo nebo dočká obnovy hned několik školek. Většinou kvůli navýšení jejich kapacity. Sedmatřicet milionů korun má spolknout například oprava školky U Rybiček v Hustopečích. Vzniknout mají dvě nové třídy, do kterých by se mělo vejít až o padesát dětí více. Obnovy se dočká i dvorek a zahrada. „Přibude zde nástavba. Jedna ze tříd bude navíc koncipovaná a připravená tak, abychom do ní mohli umístit i děti mladší tří let. Ze strany rodičů je totiž právě o umístění dětí ve věku okolo dvou let velký zájem,“ řekl před časem místostarosta města Bořivoj Švásta.