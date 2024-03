Uklidit a natřít lodě, osadit je motory, zprovoznit plavební dráhu, vyčistit přístaviště a může se vyplout! U Maurské vodárny v lednickém zámeckém parku finišují nejen kapitáni s posledními pracemi startující plavební sezony, která na Zámecké a Staré Dyji odstartovala o uplynulém víkendu. Přípravy zabraly týmu zhruba měsíc.

Na Zámecké a Staré Dyji v lednickém zámeckém parku odstartovala plavební sezona. | Video: Deník/Iva Haghofer

Po pravidelné zimní přestávce se lidé zatím svezou pouze na jedné trase, a to mezi zámkem a minaretem. Až k Janovu hradu poplují lodě poprvé v pátek 29. března. Těšit se přitom mohou hned na několik novinek.

První z nich je prodloužení sezony až do konce listopadu. Druhou je pak rozšíření flotily devíti stávajících lodí. K Hansi Adamovi, Svaté Anně, Stanislavovi, Moravě, Luise Marii či Valticím tak přibude ještě Skalica.

Zimák v Břeclavi pod UNESCO? Ve hře je změna hranic Lednicko-valtického areálu

„Plavidlo jsme loni odkoupili ze slovenského města Skalica. Protože máme v přístavišti plný počet lodí, budeme jí muset uvolnit místo. Z vody proto dáme pryč Arnoštka, což je nejstarší ocelový prám, který jsme kupovali jako vůbec první ocelovou loď. Podle všeho bude jezdit po Baťově kanále,“ prozradil Jaroslav Martinek, jednatel 1. Plavební, která vozí návštěvníky lednického zámeckého parku už šestadvacátou sezonu. Jen loni přepravila na svých dvou trasách na sto tisíc lidí.

Na Zámecké a Staré Dyji v lednickém zámeckém parku odstartovala plavební sezona.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Skalica nyní prochází rekonstrukcí v bratislavské loděnici. Hladinu Zámecké Dyje by měla poprvé políbit zřejmě už v květnu. Arnoštka, jehož kapacita už nedostačuje zájmu turistů, nahradí na trase po Staré Dyji mezi minaretem a Janovým hradem.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„Novou loď jsme museli přizpůsobit současným normám a upravit ji. Došlo tedy na nastavení zádi nebo ke změnám na trupu. Momentálně je loď opískovaná a čeká ji nový nátěr. Do konce dubna by měl být hotový jak trup, tak i nástavba. Věříme, že bychom ji na hladinu za pomoci jeřábu mohli usadit už v květnu,“ popsal Martinek.

Zbývající práce včetně nových dřevěných podlah, lavic, motoru a další techniky dokončí lodníci až na hladině řeky. „Zabrat by nám to mohlo až měsíc. Potom už dojde jen na zkoušky, což je taková technická kontrola. No a v červnu ji snad budeme moci uvést do provozu,“ usmíval se provozovatel lodní dopravy v zámeckém parku.

Očima mouchy. Filmař natočil průlet valtickým zámkem a zámeckou kaplí

V době od dubna do října se plaví denně v pravidelných třicetiminutových intervalech vždy v čase od deseti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne. Poslední plavba od minaretu k zámku je naplánovaná na půl pátou. Základní jízdné k minaretu vyjde na sto osmdesát korun. Stojí tedy stejně jako v loňském roce.

Na Zámecké a Staré Dyji v lednickém zámeckém parku odstartovala plavební sezona.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

O dvacet korun však podražila základní jízdenka k Janovu hradu. „Nově vyjde na dvě stě čtyřicet korun, což je cena srovnatelná třeba s Vranovskou či Dalešickou přehradou. Jedním z důvodů zdražení je i to, že se sami o vodní cestu staráme. Pokud tedy v plavební trase něco překáží, kupříkladu spadený strom, musíme ho nechat na vlastní náklady odstranit. Abychom udrželi řeku splavnou, zaplatíme za to ročně až tři sta tisíc korun,“ zdůvodnil mírné navýšení ceny Martinek.