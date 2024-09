Pásky upozorňující na zákaz vstupu z areálu lednického zámeckého parku zmizely. Tamní zahrada, jež patří k něm vůbec nejnavštěvovanějším v zemi, je tak opět přístupná lidem. Motory svých lodí u Maurské vodárny znovu rozjeli také kapitáni 1. Plavební, kteří přepravují turisty po Zámecké a Staré Dyji.

Zahradníci v mezičase odstranili vzniklé škody a pustili se do podzimního střihu tisových stěn. „Park jsme měli do minulého pátku zavřený, i když do něj lidé i přes zákaz vstupovali. Důsledkem podmáčené půdy se nám vyvrátilo se nám pět stromů. Kořeny měly mělké a ty váhu stromu ve chvíli, kdy se naklonil, nevydržely. Napršelo tady až sto sedmdesát milimetrů vody, někdy byly přetížené koruny, sem tam ve ulomily i větší větve,“ popisoval správce parku Oto Bernad.

K vývratům došlo přesto, že zahradníci několik dní před hlášenou pohromou zkontrolovali porosty v parku a ty, které mohly představovat riziko, buď preventivně ořezali, nebo ošetřili. „Trošku jsme uspíšili péči, kterou provádíme pravidelně každý rok. Nepřekvapilo nás, jak to v parku po deštích vypadalo, ale samozřejmě není možné odhadnout, co se stane. Nečekali jsme třeba, že se vyvrátí dub, to nás velice mrzelo,“ podotkl Bernad.

Momentálně zahradníci finišují se střihem stěn z tisů a podzimně ladí dekorační mísy okolo zámku. Osazují je vřesem a dalšími doplňkovými rostlinami. „Stále zde máme ještě letničkové záhony, které podle počasí likvidujeme většinou koncem září. Některé si už musíme připravit dopředu na výsadbu tulipánů,“ popsal správce parku.

Na nejkrásnější přírodní podzimní výzdobu si však návštěvníci musejí ještě pár dní počkat. „Zhruba do poloviny října, kdy se začnou barvit stromy. To je pak teprve podívaná,“ usmál se Bernad.

Po deseti dnech nucené pauzy jsou v zámeckém parku opět v provozu také lodě 1. Plavební. Od Maurské vodárny však zákazníky přepravují pouze k minaretu. Provoz k Janovu hradu stojí. „Stále totiž platí zákaz vstupu do lesů, a to až do 12. října. A Janův hrad je uprostřed lesů. Zpravidla se tam plavíme pouze do konce měsíce října. Otázkou tedy je, jestli provoz k Janovu hradu letos vůbec ještě obnovíme,“ zamýšlel se Jaroslav Martinek, jednatel 1. Plavební.

Provoz zastavili kapitáni v okamžiku, kdy voda v Dyji stoupla na druhý stupeň povodňové aktivity. „Stopnout plavby je v takovou chvíli naší zákonnou povinností. Pak už jsme jen hlídali lodě a převazovali je tak, aby se nám nikde nezachytily, když voda stoupala. Jakmile byl druhý stupeň odvolaný, projeli jsme trasu, abychom zjistili, zda se třeba nějaký strom nevyvrátil do řeky. Měli jsme ale jen menší problémy, třeba s odstraňováním spadených větví. Nic nám tedy nebránilo, abychom plavby rozjeli,“ popsal Martinek.