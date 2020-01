V roce 2018 přitom podepsala obec Lednice s Národním památkovým ústavem prodloužení výpůjční smlouvy na osm let. „Kastelánka řekla, že tuto část zámku nepotřebují a nestojí o ni,“ kroutil hlavou starosta.

Kastelánka lednického zámku Ivana Holásková ale tvrdí, že o navrácení prostor jízdáren pro potřeby Národního památkového ústavu se diskutuje delší dobu. „Od chvíle, kdy stát přiklepl dotaci na opravu jízdáren, bylo řečeno, že multifunkční centrum bude užívat prostory pouze po dobu rekonstrukce a udržitelnosti. Poté se bude jednat o převodu zpět pod Národní památkový ústav,“ uvedla kastelánka.

Multifunkční centrum a jízdárny

- Kraj podporoval provoz jízdáren v době udržitelnosti projektu po dobu 5 let. Doba udržitelnosti končí 31. ledna letošního roku.

- Podporu kraj poskytoval za účelem snazšího rozjezdu činností v jízdárnách po jejich rekonstrukci. Finanční podpora poskytnuta v roce 2019 umožňuje čerpání peněz do 31. července 2020.

- Památkáři mají ve své správě například zimní jízdárny zámku ve Valticích na Břeclavsku. Za zvýhodněných podmínek je využívají pro své plánované akce spolky, jednotlivci i město Valtice.

Jednání kraje, památkářů a obce podle ní započala v roce 2017. „Uvedli jsme, že bychom rádi jízdárny využívali. Nevidím důvod, proč by se pan starosta měl rozčilovat,“ řekla Holásková.

Reagovala i na slova starosty, že obec nebude moci prostory využívat. „Budeme respektovat akce obce podle předloženého kalendáře a vycházet jí vstříc. Podobně to funguje i ve Valticích. Výhodou pro Lednici navíc bude, že veškeré náklady na opravy a provoz přejdou na nás. Obec zaplatí jen za energie,“ vyzdvihla Holásková.

Její slova potvrdila i Dagmar Šnajdrová, mluvčí kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu, pod který zámek spadá. „Zřízení nového návštěvnického centra počítá s užíváním části prostorů pro kulturní a společenské aktivity obce Lednice, respektive členům Multifunkčního centra zámku Lednice, zájmového sdružení právnických osob v míře, na kterou byli dosud zvyklí a k účelům, ke kterým dosud prostory využívali,“ ubezpečila mluvčí.

Podle starosty Kabáta má stále obec Lednice zájem jízdárny a potažmo i multifunkční centrum spravovat. Bez ohledu na to, že Jihomoravský kraj jejich provoz již nadále nebude částkou čtyři miliony korun podporovat. „Již jsme zjišťovali další možnosti financování. Kraj poslední roky stejně nedával rovné čtyři miliony. Mohli bychom se ucházet o další účelové dotace. Obec kulturní sál potřebuje. Žádný jiný nemáme,“ nastínil starosta.

Obec je i nadále připravená s památkáři jednat. „Naděje umírá poslední, ještě to není uzavřená věc. Nenechám si to líbit ani osobně. Rekonstrukce jízdáren mě stála roky úsilí. Vybojoval jsem je pro Lednici,“ poznamenal starosta.

Pro to, aby památkáři převzali do své správy jízdárny, je i zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku Lednice Klára Rothscheinová. „Bude dobře, když náklady na jeho provoz převezme někdo jiný. Nevím, kde by na to obec vzala peníze. Školka je v dezolátním stavu, chodníky nejsou dodělané, infrastruktura vázne. Lednice není tak velkou obcí, aby mohla převzít čtyřmilionové náklady na provoz jízdáren,“ myslí si zastupitelka.

Multifunkční centrum podle ní nyní není dostatečně využívané. „Běžný občan si nemůže dovolit jízdárny pronajmout, protože je cena za pronájem příliš vysoká. Oproti plánu se v jízdárnách stejně nic moc neděje. Management celého multifunkčního centra podle mě selhal," řekla Rothscheinová.