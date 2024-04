Stovky tisíc lidí ročně navštíví lednický zámek a obdivují tamní proslulou rozlehlou zámeckou zahradu. Jen málokdo však tuší, co se při procházkách v parku ukrývá pod jeho nohama. Archeologům z organizace Archaia Brno se totiž v přilehlém areálu zámeckého zahradnictví podařilo doložit existenci lokality, o níž dosud nevěděli. Pochází zhruba z doby bronzové.

Deníku to potvrdil archeolog Miroslav Dejmal. Sondáž prováděl společně s týmem v části areálu, který v nejbližší době čeká rekonstrukce. „Největším překvapením pro nás byl důkaz pravěkého osídlení. Jde ovšem o opravdové zlomky, které jsme našli. Neprováděli jsme zde totiž regulérní archeologický průzkum,“ řekl.

Od května opět startuje Turistbus. Cestující zaveze do rakouské vinařské oblasti

Další nálezy se pak vztahovaly k existenci vesnice, která je v prvních písemných pramenech vzpomínaná už v roce 1222. „Nadšení jsme především z nálezu pece na chleba pocházející asi z první poloviny třináctého století. Dokládá to, jak rozlehlá vesnice vlastně už tehdy byla, což nás hodně překvapilo, protože její velká část je schovaná pod zámecký parkem. Mysleli jsme, že byla menší, blíže k nynějšímu zámku a rostla později postupně podél původní cesty vedoucí na Břeclav,“ popisoval archeolog.

Archeologové doložili existenci pravěkého osídlení v Lednici.Zdroj: se svolením Archaia BrnoTo, že zasahovala Lednice k zámeckému zahradnictví v devatenáctém století, se již vědělo, a to díky historickým plánům. „Lichtenštejni nechali původní jádro vesnice zbourat, aby mohli rozšířit park. Odhadem šlo o zhruba čtyřicet procent vesnice, která ustoupila parku a zahradnictví. Šlo o opravdu velké grunty. Obec se pak začala rozšiřovat do míst, kde se nachází nynější zástavba,“ pokračoval Dejmal.

Zkoumat tuto lokalitu bylo pro archeology zajímavé ještě z jednoho hlediska. „Většinou se soustředíme na vesnice, které zanikly třeba v patnáctém století, ve středověku. Na takové, které byly vypálené, nebo které lidi opustili a už nikdy neobnovili, protože se nacházely na špatných místech. Jenže tahle byla v dobré lokalitě. A jediný důvod, proč zanikla, byl zámecký park,“ podotkl Dejmal.

Valtice žijí zásnubami čokolády s vínem. ČokoFest si lidé vychutnají i v neděli

Lichtenštejni, kteří byli již v sedmnáctém století nejbohatším evropským šlechtickým rodem, tehdy domy dotčených lednických obyvatel vykoupili. „Lidé si za peníze následně postavili domy nové a v lepších lokalitách. Rozhodně na tom tedy nebyli škodní, jak by se mohlo zdát. Naopak. Lichtenštejni je z domovů nevyhnali. Byli obyvatelstvem milovaní. Kvůli svojí vstřícnosti, charitativní činnosti i péči o chudé a nemocné,“ poznamenala kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Archeologům se podařilo v místech, kde dojde k rekonstrukci garáží a budovy sloužící jako zázemí zahradníků, objevit také původní zídky, dlažbu, stopy po kůlech či částech hospodářských stavení. Stejně tak našli třeba i podezdívku pod skleník či pařeniště z původního lichtenštejnského zahradnictví, jež je nyní již částečně zbořené.

Mrazivé ráno ve vinicích? Jako při bitvě, říká vinař z Moravského Žižkova

Co všechno se ale doopravdy skrývá pod zemí v areálu, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, se však zřejmě už nikdy nikdo nedozví. Podle kastelánky lednického zámku se zde totiž žádný větší archeologický průzkum do budoucna nechystá.

Archeologové doložili existenci pravěkého osídlení v Lednici.Zdroj: se svolením Archaia Brno

„Tušili jsme, že se v této části zámeckého areálu nacházelo velmi staré osídlení. Ostatně v místech, kde je kašna, bývala jedna ulice a velmi pravděpodobně jsou zde i sklepení. Je ohromně zajímavé, co se archeologům podařilo najít, ale bohužel se zde zřejmě žádný rozsáhlý archeologický průzkum provádět nebude. I s ohledem na nynější zástavbu,“ uvedla Holásková.

Mile překvapený byl z nálezu i lednický starosta Stanislav Straškrába (Sdružení nezávislých). „Je to velmi zajímavé, ještě jsem o tom neslyšel. Faktem je, že hlavní proud obce původně vedl jinudy než nyní. Slovácká ulice byla rovná, v současnosti tvoří jakousi smyčku. Původně se na Břeclav jezdilo okolo zámku přes zámecké zahradnictví směrem dozadu, cesta byla tedy posunutá. Před zámkem býval dobytčí trh a radnice se nacházela tam, kde je nyní zámecká zeď. Tedy ve směru ke kapli,“ uzavřel starosta.