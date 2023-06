A nejde prý o výjimku. „V těchto dvou měsících míváme denně i osm výletů. Skutečně jde o ověřený fakt, ne o ojedinělý povzdech. Opakuje se to běžně a už roky, jezdíme po Dyji u zámku pětadvacátou sezonu a sledujeme to permanentně," zdůraznil majitel 1. Plavební s tím, že nezřídka některé školáky z Břeclavi přepravují třeba i mikrobusy soukromých taxislužeb.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Že čas od času přijdou školáci později na předem smluvený termín prohlídky zámku, zaznamenala i kastelánka Ivana Holásková. „Ovšem nemám informaci o tom, že by to bylo z důvodu nemožnosti dopravit se sem. Stává se, že přijdou se zpožděním. Pak se s nimi domlouváme a snažíme se jim nabídnout náhradní termín prohlídky,“ zmínila kastelánka.

O koordinaci dopravy se v kraji stará společnost Kordis. Její koordinátor Květoslav Havlík pro Deník potvrdil obrovskou vytíženost především v měsících květnu a červnu. „Zejména právě nyní v červnu vyřizujeme extrémní množství žádostí týkající se cestování skupin. Především pak těch školních. V tuto chvíli jich pouze za měsíc červen evidujeme více než dva tisíce,“ překvapil Havlík.

VIDEO: Nová ozdoba zámku v Lednici. Zahrada s ornamenty září červenou a bílou

Upřesnil, že se nejčastěji jedná o exponované oblasti kraje jakými jsou Moravský kras, Aqualand Moravia nebo oblast kolem Lednice. „V takto velkém množství žádostí máme omezené kapacity, jak spoje posílit. Samozřejmě to řešíme formou odstavených autobusů během dopoledne nebo formou záložních autobusů, kdy tyto autobusy zajistí posílení daných spojů. To znamená, že v požadovaném čase a relaci jedou dva někdy i třeba tři autobusy současně,“ přiblížil koordinátor.

Připustil však, že pokud se nahlásí na stejný spoj více škol a jedná se o vyšší desítky až stovky cestujících, ne vždy je posila možná. „Snažíme se tedy maximálně vyhovět a posilu zajistit, ovšem ne vždy je to možné,“ poznamenal Havlík.

Vrácení majetku Lichtenštejnům? Proti je Ústavní soud, chtějí i zámky v LVA

Vedoucím školních skupin konkrétně v návaznosti na potíže s dopravou do Lednice doporučil cestovat ne do Břeclavi, ale do nedalekého Podivína. „Do Lednice jsou totiž vedeny autobusové linky nejen z Břeclavi, ale také z Podivína s návazností na vlak linky R13,“ poradil koordinátor dopravy v kraji.

Podle provozovatele 1. Plavební Martinka však není řešení ani odkázat skupiny na spojení z Podivína. „Potíže jsou podobné jako při cestování z Břeclavi. Stává se pak, že s většími dětmi učitelé chodí pěšky například po nově zbudované cyklostezce k Janohradu, na kterou se dá napojit na konci Podivína. Ovšem pro malé školáky je to dálka, neujdou to,“ poznamenal.

Řešení vidí ve zprovoznění motorového vláčku, který ale nyní do Lednice vyráží z Břeclavi jen o víkendu. „Se svým dotazem se obraťte na Jihomoravský kraj, respektive na společnost Kordis, která je organizátorem veřejné dopravy a objednává rozsah dopravní obslužnosti ve vašem kraji. České dráhy jsou dopravce, který zajišťuje přepravu na základě objednávky,“ zareagoval na dotaz Deníku mluvčí Českých drah Emanuel Vittek.

Zámecký rybník v Lednici už plní voda. Opravy ho vrátily do doby Lichtenštejnů

Redakce Deníku u lichtenštejnského zámku v Lednici hovořila hned s několika učitelkami a vedoucími školních výletů. Vesměs se shodly, že nejlepší doprava do obce je ta, kterou si předem domluví a zaplatí soukromě. „Přijeli jsme autobusem, který u nás primárně využívají fotbalisté na cesty na zápasy. Ovšem pan řidič je ochotný a nabízí svezení i školám, čehož jsme využili. Čeká na nás tady kousek na parkovišti. Proč jsme se rozhodli jet takto? Protože by pro nás cesta do Lednice jinak byla hodně komplikovaná. Museli bychom nejprve do Hodonína, pak do Břeclavi, a teprve až potom sem do Lednice. To by bylo opravdu na dlouho,“ vyprávěla učitelka Eva Grdinová, která doprovázela do Lednice páťáky ze základních školy v Mutěnicích na Hodonínsku.

To, že školy využívají zpravidla vlastní autobusy a ne hromadnou dopravu, potvrdila i pracovnice lednického infocentra Natálie Profotová. „Nestalo se mi, že by se někdo zmínil, že se nemohl do Lednice dostat. Osobně si ale myslím, že by minimálně v sezoně bylo vhodné spoje posílit a poptávku pokrýt. Jezdím do Lednice z Mikulčic autobusem. A můžu potvrdil, že spoje z Břeclavi a do Břeclavi opravdu vytížené jsou. Historický vláček jezdí navíc jen o víkendu, což mi přijde škoda,“ okomentovala žena.