/FOTO/ Po více než padesáti letech si milovníci pohádek budou moci užít klasický příběh Karla Jaromíra Erbena o Zlatovlásce v novém zpracování. Nedávno totiž začalo natáčení nové verze kultovní pohádky. Filmaři si pro natáčení vybrali i lednický zámek.

Nová Zlatovláska se natáčí i na lednickém zámku. V hlavní roli herec Tomáš Weber. | Foto: Three Brothers Production/Jiří Jevický

Oblíbený herec Petr Štěpánek, kterého v původním filmovém zpracování znají lidé jako představitele Jiříka, se do příběhu vrací v roli krále. Film v režii Jana Těšitele se bude natáčet do června, v kinech by se měl objevit už na začátku příštího roku, konkrétně 23. ledna.

Pojítkem mezi verzí pohádky z roku 1973 a současnou se stal právě herec Petr Štěpánek. „Je to už dvaapadesát let, co jsme točili původní Zlatovlásku a tehdy moji roli krále hrál Ladislav Pešek. Tento scénář je samozřejmě trochu jiný a moc se mi na něm líbí, že počítá s velkým množstvím zvířat, která navíc mluví. I tady si jde Jiřík pro Zlatovlásku, ale doprovází ho zvířátka,“ objasnil Štěpánek.

VIDEO: Nové hřiště pro psy v Břeclavi. Otevřené je od neděle, i se psími pisoáry

Novou verzi pohádky připravoval už před lety dnes již zesnulý režisér Václav Vorlíček společně s producentem Borisem Krištofem, natáčení však nakonec nezačalo. „Bohužel právě v té době pan Vorlíček odešel, takže byť bylo všechno připravené, natáčení se nerealizovalo. Až doteď,“ vysvětlil jeden z producentů Viktor Krištof.

Po deseti letech příprav s pomocí scenáristky snímku Anděl Páně Lucie Konášové se vše zrevidovalo, přeobsadilo a přizpůsobilo vkusu současného diváka. Z původně hudební pohádky se stala více dobrodružná vizuální podívaná s velkým důrazem na zvířata.

Valtice žijí zásnubami čokolády s vínem. ČokoFest si lidé vychutnají i v neděli

„Chlapče, na to si musíš přijít sám“

Do role Jiříka byl obsazen mladý začínající herec Tomáš Weber. „S Petrem Štěpánkem jsme se potkali, ale řekli jsme si, že se ty dvě role ani filmy nedají srovnávat. Když jsem se ho navíc ptal na nějakou radu, jak k této roli přistoupit, řekl mi: ‚Chlapče, na to si musíš přijít sám,‘“ svěřil se čtyřiadvacetiletý student Janáčkovy akademie múzických umění.

Důležitou roli v příběhu hraje přítel Jiříka Štěpán. Ne úplně pozitivní postavu ztvární Marek Lambora. „Ta role je barevná, z nejbližšího přítele se stane tak trochu parchant, a to je pro herce vždycky velká výzva,“ vysvětlil představitel prince Jana z fantasy pohádky Princezna zakletá v čase, kterého mohou lidé znát třeba také ze seriálu Slunečná nebo Ohnivé kuře.

Mrazivé ráno ve vinicích? Jako při bitvě, říká vinař z Moravského Žižkova

„Opět jsem si musel oprášit jízdu na koni, taky tam máme velkou bojovou scénu, takže i šerm, a sžíváme se i se zvířecími kolegy, což není úplně jednoduché. Zatím jsou ale stateční,“ dodal s úsměvem Lambora.

V dalších rolích se ve filmu objeví například Jasmína Houf, Ján Jackuliak, Marián Mitaš nebo psík Štístko, kterého „hraje“ Parson Russel teriér jménem Boreggo. A dalších více než padesát zvířat nejrůznějších druhů. Diváci v pohádce uslyší i variaci oblíbené písně z původní verze.