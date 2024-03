Koncerty klasické hudby přilákají posluchače na Lednicko-valtický hudební festival (LVHF), letošní ročník bude od čtrnáctého září do dvanáctého října. Program zahrnuje mimo jiné úvodní Prolog na zámku Moravský Krumlov, zahájení vedené PKF – Prague Philharmonia nebo závěrečný galakoncert na valtickém zámku.

Letošní devátý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu bude uměleckým dílem hudebních a zednářských idejí. Foto: Petr Benda | Foto: Deník/VLP Externista

Portál pro nákup vstupenek je v březnu už otevřený. Účastníci akce zamíří především do lokací Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě. Pořadatelé tento rok pracují s motivy svobodného zednářství.

„Symbolizuje mystiku, umění a vědu. Pro devátý ročník LVHF jsme hledali téma silně ikonické a přitom nosné v hudební inspiraci. Vybídla nás k němu zednářská zahrada zámku Lednice, jež je na jednu stranu přístupná každému, na druhou stranu jen tomu, kdo se o toto místo zajímá,“ uvedl ředitel LVHF Jiří Partyka.

Zednářská tématika spojí aranžmá každého z koncertů. V Prologu ji reprezentuje místo konání, Moravský Krumlov, sídlo člena zednářské lóže Karla Josefa z Lichtenštejna. Posluchače na zámek zvou Martinů Voices spolu s Benda Quartet.

„Téma LVHF se intenzivně odráží i v programu slavnostního zahajovacího koncertu. Jeden z nejlepších světových houslistů, Maxim Vengerov, a s ním PKF – Prague Philharmonia, provedou houslové koncerty Wolfganga Amadea Mozarta, skladatele také silně spojeného se zednářstvím,“ vysvětlil Partyka.

Zmínil také hudební lákadlo v jízdárně zámku Valtice. „Kromě Mozartových skladeb bude uvedena Sinfonia in G Carla Friedricha Abela, zednáře a komorního hudebníka britské královny Charlotty, objevená v katalogu Valtického hudebního archivu,“ doplnil ředitel festivalu.

Závěrečný galakoncert navíc ovlivní výročí dvaceti let vstupu České republiky do Evropské unie. Lednicko-valtický hudební festival připomene událost prostřednictvím evropské hymny v její původní podobě jako součást deváté symfonie Ludwiga van Beethovena.

Festival je přímo napojený na tradice lichtenštejnského panství, jehož představitelé vždy na podzim pořádali honitby a evropskou šlechtu zvali i na hudební zážitky. Letošní ročník pozve posluchače nejen na zmíněný Moravský Krumlov, který je novou lokací LVHF, ale i do nově zrekonstruovaného Zámečku Lány. Ten se nachází nedaleko zámečku Pohansko a uskuteční se v něm jedna z doprovodných přednášek.

Další koncerty se odehrají v již zavedených místech, jakými jsou jízdárna zámku Valtice, barokní valtické divadlo, Dianin chrám, zámek Mikulov, jízdárna zámku Lednice a též Kostel Sv. Jakuba Staršího v Lednici.

Na LVHF přijala pozvání řada souborů, kromě zmíněných vystoupí Collegium Marianum, Alinde quintet, Clarimonia Ensemble, Bratislava Hot Serenaders & Serenaders Sisters, Musica Florea, Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Brno a Pěvecký sbor Gaudeamus Brno.

V lokacích Lednicko-valtického areálu se představí Maxim Vengerov (housle), Jana Semerádová (barokní flétna), Josef Špaček (housle), Miroslav Sekera (klavír), Irvin Venyš (klarinet), Jan Šťastný (vypravěč), Martina Masaryková (soprán), Veronika Rovná (soprán), Veronika Hajnová (mezzosoprán), Richard Samek (tenor) a Roman Janál (baryton).

„Hudba a zednářství mají pro mne podobnou a silnou hodnotovou povahu. Jde o zaměření pozornosti na tento svět, pravdivost a snahu o etickou a morální kvalitu člověka, o zdokonalení sebe samého,“ předeslal Partyka.

Zmínil další části hudebního programu, kde se ještě tato tematika zrcadlí. „Uvedeme například skladbu významného pruského panovníka Friedricha II. Velikého a spolu s ní i díla jeho současníků zednářů J. G. Grauna, C. Ph. E. Bacha či C. F. Abela. Lednická jízdárna bude rezonovat skladbami zednářských skladatelů Jeana Sibelia a Franze Liszta. Večer plný zednářských skladeb a novodobých premiér se odehraje v barokním valtickém divadle,“ shrnul ředitel festivalu.

Zvláštností bude šestý koncert LVHF, jehož program vymaní festivalovou atmosféru z klasického proudu. Své návštěvníky přenese do dvacátého století. Účastníci uslyší na zámku Mikulov poctu Duku Ellingtonovi, americkému jazzmanovi a zároveň zednáři, v autentické interpretaci Bratislava Hot Serenaders .

Zatímco večery patří koncertům, dobu od úsvitu do soumraku zpestřuje návštěvníkům LVHF a turistům na jižní Moravě doprovodný festivalový program. Naplánované jsou tentokrát dětské edukační koncerty pro první a druhý stupeň základních škol jižní Moravy, výstava, hudebně výtvarné dílny a dvě odborné přednášky.

Během první odhalí Přemysl Krejčiřík, krajinářský architekt a pedagog, tajemství lednického parku a jeho zednářské zahrady. Během druhé se pak od Miloše Štědroně, hudebního skladatele, vědce a pedagoga, dozví zájemci více o zednářích a osvícenství v období klasicismu.

Sál zednářské zahrady v parku zámku Lednice má přitom pro zájemce místa k sezení i ke stání. Najdou je poblíž běžně známého procházkového okruhu vedoucího kolem zámeckého rybníku k minaretu.

Zahrada vznikla mezi lety 1791 až 1799 na základě barokní kompozice, kdy zde stromy a květiny tvořily geometrické obrazce a ve středu místa, kde se sbíhalo osm os, stával Sluneční chrám.

PROGRAM LVHF 2024

• Prolog LVHF 2024

• 14. září 2024 | 19:00 | Zámek Moravský Krumlov

Martinů Voices

Lukáš Vasílek, sbormistr

Benda Quartet

Anotace: Martinů Voices spolu s Benda Quartet vás zvou na začátek letošního ročníku Lednickovaltického hudebního festivalu (LVHF) do sídla člena zednářské lóže Karla Josefa z Lichtenštejna. Společně vás přenesou do nových hudebních dimenzí v těsné blízkosti Slovanské epopeje velmistra Alfonse Muchy.

1. koncert • Slavnostní zahájení LVHF 2024

• 28. září 2024 | 19:00 | Jízdárna zámku Valtice

PKF – Prague Philharmonia

Vojtěch Spurný, dirigent

Maxim Vengerov, housle

Anotace: Jeden z nejlepších světových houslistů, Maxim Vengerov, provede houslové koncerty W. A. Mozarta. Kromě toho bude uvedena Sinfonia in G Carla Friedricha Abela, zednáře a komorního hudebníka britské královny Charlotty, objevená v katalogu valtického hudebního archivu.

2. koncert

• Rendez-vous s králem

• 29. září 2024 | 16:00 | Rendez-vous Dianin chrám

Collegium Marianum & Jana Semerádová

Jana Semerádová, barokní flétna

Lenka Torgersen, barokní housle

Hana Fleková, barokní violoncello

Filip Hrubý, cembalo

Anotace: Skladba významného pruského panovníka Friedricha II. Velikého po boku jeho současníků zednářů J. G. Grauna, C. Ph. E. Bacha či C. F. Abela v podání Collegium Mariannum a Jany Semerádové.

3. koncert • Česká hudba bez hranic

• 4. října 2024 | 18:00 | Zámeček Pohansko

Alinde quintet

Anna Talácková, flétna

Barbora Trnčíková, hoboj

David Šimeček, klarinet

Kryštof Koska, lesní roh

Petr Sedlák, fagot

Anotace: Alinde quintet rozezní zámeček Pohansko zahraničními inspiracemi: Francií ovlivněným Antonínem Rejchou, Antonínem Dvořákem a jeho pobytem v Americe a návštěvou Anglie Johanna Nepomuka Hummela. Ale také hymnou Spojeného království, jejíž melodie se knížeti Aloisi líbila natolik, že ji nyní používá i celé Lichtenštejnsko.

4. koncert

• Na hudebních křídlech Sibelia

• 5. října 2024 | 19:00 | Jízdárna zámku Lednice

Josef Špaček, housle

Miroslav Sekera, klavír

Anotace: Josef Špaček a Miroslav Sekera rozezní lednickou jízdárnu skladbami nejen zednářských skladatelů Jeana Sibelia a Franze Liszta, ale také L. van Beethovena a Bedřicha Smetany.

5. koncert • Kouzelné basetové rohy

• 6. října 2024 | 18:00 | Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice

Irvin Venyš a Clarimonia Ensemble

Jan Šťastný, vypravěč

Bernhard Koesling, text

Jakub Korčák, režie

Anotace: Clarimonia Ensemble a Jan Šťastný představí kouzelné spojení dvou klarinetů, tří basetových rohů a skladeb W. A. Mozarta.

6. koncert

• Sweet Jazz o' Time – Pocta Duke Ellingtonovi

• 9. října 2024 | 19:00 | Zámek Mikulov

Bratislava Hot Serenaders & Serenaders Sisters

Juraj Bartoš, umělecký vedoucí a trubka

Anotace: Sweet and Dance Music – tak je nazývaná hudba, která přišla ve 20. letech minulého století do Evropy z USA. Přijďte si poslechnout skladby (nejen) jejího předního představitele a zednáře Duke Ellingtona na mikulovský zámek v autentické interpretaci Bratislava Hot Serenaders.

7. koncert • Symfonie zednářů

• 11. října 2024 | 19:00 | Zámecké divadlo Valtice

Musica Florea

Marek Štryncl, umělecký vedoucí

Martina Masaryková, soprán

Anotace: Musica Florea a Martina Masaryková uvedou večer plný zednářských skladeb a novodobých premiér – předehru k opeře Osiris, čerpající ze staroegyptské mytologie, a Offertorium J. G. Naumanna pocházející z valtické hudební sbírky, Symfonie zednářů od J. D. Hollanda či úryvek z Kouzelné flétny W. A. Mozarta.

8. koncert

• Závěrečný galakoncert LVHF 2024

k výročí 20. let vstupu České republiky do EU

• 12. října 2024 | 19:00 | Jízdárna zámku Valtice

Janáčkova filharmonie Ostrava

Valentin Uryupin, dirigent

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno

Daša Karasová, sbormistryně

Veronika Rovná, soprán

Veronika Hajnová, mezzosoprán

Richard Samek, tenor

Roman Janál, baryton

Anotace: Posledních 20 let historie České republiky bylo spjato s jejím členstvím v Evropské unii. Pojďme oslavit toto výročí evropskou hymnou v její původní podobě jako součást 9. symfonie Ludwiga van Beethovena.