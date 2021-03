/FOTOGALERIE UVNITŘ ČLÁNKU/ Naprostá pohroma a nesmyslná likvidace. Takovými slovy označila lednická opoziční zastupitelka Klára Rothscheinová razantní zásah zaměstnanců obce na křovinatých porostech tak zvané šeříkové aleje, která paralelně lemuje tamní kolonádu.

Nynější vzhled šeříkové aleje poblíž lednické kolonády. | Foto: Deník/Iva Haghofer

K zásahu podle ní došlo bez povolení a neoprávněně. „Doslova to vyrubali, keře jsou oštípané a ulámané, to je neuvěřitelné. Podívejte se. Šlo o naprosto zdravý porost, který sloužil jako útočiště srnčí zvěři či ptákům. A to se nebavím o jeho estetické hodnotě, když šeříky vykvetly. Jsem vystudovaná zahradnice. Za takový zásah by nám ve škole přerazili ruce,“ ukazuje směrem k úzkému prostupnému pásu zbylého porostu, který přitom původně zabíral do šířky plochu osmi až deseti metrů.