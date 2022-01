Lékaře, zdravotníky i úředníky. Fakultní nemocnice hledá posily na očkování

Nyní aktuálně do Znojma, hlásit se mohou ale dobrovolníci na výpomoc už i do Hodonína, Kyjova, Blanska, Břeclavi a výhledově také Vyškova. Fakultní nemocnice Brno hledá posily do očkovacích center.

Emergency Medical Team CZ z brněnské fakultní nemocnice Bohunice. | Foto: Se souhlasem FN Brno

„Potřebujeme pomoc místních zdravotníků, ale i dalších dobrovolníků, kteří by byli ochotni pracovat ve svém volnu v očkovacím centru. Jedná se o dlouhodobou spolupráci na dohodu o pracovním poměru. Předchozí praxe na očkovacím centru není důležitá, zájemce proškolíme,“ vyzvala mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá. Doposud zajišťoval očkování ve Znojmě v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny na Vídeňské ulici takzvaný Emergency Medical Team, jehož úkolem je ale především starat se o raněné a postižené na mimořádných událostech. V první vlně epidemie zajišťovali jeho členové také chod záložní nemocnice později velkokapacitního očkovacího centra na brněnském výstavišti. Jazzfest se vrací. Ohlášený program pozměnil, večer v klubech odložil V poslední vlně pandemie pečovali až o dvě stě pacientů s Covid-19 včetně těch na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních. „Nyní se musí tito zdravotníci z Kliniky úrazové chirurgie vrátit ke svým pacientům. Kvůli vlnám epidemie byly totiž odsouvány neakutní výkony v nemocnici, omezily se operace. Musí se vrátit ke svým profesím,“ zdůvodnila Plachá. Pod zkušeným týmem hodlá fakultní nemocnice provozovat očkovací centra v kraji dál a uvést do chodu další, tak jako ve Znojmě. Teď už ale za pomoci dobrovolníků. „Problém je také dojíždění, proto bychom byli rádi, kdyby nám pomohli dobrovolníci z místa nebo dojezdové vzdálenosti,“ dodala Plachá. Pomocníci se nemusí bát, že by za práci nedostali zaplaceno. Lékaři mohou počítat s odměnou pět set korun na hodinu, zdravotníci se čtyřmi sty a administrativní síly s třemi stovkami. Od začátku pandemie naočkovali zdravotníci z fakultní nemocnice na půl milionu vakcín, k lidem vyjížděli i mobilní týmy. Očkovací centrum ve znojemské budově VZP zprovoznili bohuničtí lékaři v polovině prosince. Nyní tam denně naočkují přes tři sta lidí. Na první i posilující dávku tam mohou přijít po registraci denně kromě neděle. Naočkovat se mohou nechat také ve znojemské nemocnici.