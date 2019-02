Břeclav /FOTOGALERIE/ – Zvířata miluje odmalička. Už jako dítě si Lenka Pospíšilová přinesla domů kočku z ulice a touha pomáhat jí zůstala. Kromě rodiny zasvětila svůj život péči o opuštěná zvířata. „Nejprve jsem pomáhala materiálně útulkům. To mi nestačilo, takže jsme s partnerem začali brát do dočasné péče psy a kočky,“ říká Lenka Pospíšilová, která zvítězila v soutěži Nesobec 2018, která oceňuje pečující o domácí mazlíčky.

Před sedmi lety založila v Břeclavi neziskovou organizaci HAFo naděje, která dosud pomohla více než stovce psů. „Spolupracujeme s podobnými organizacemi. Hlavně chceme dát dočasný domov zvířatům v nevyhovujících podmínkách, poskytnout jim veterinární péči a umístit je do vhodné adoptivní rodiny,“ pokračuje třiatřicetiletá žena. Organizace funguje pouze z darů lidí. Velkým zdrojem financování jsou internetové aukce.



Začátky pro ni nebyly jednoduché. „Měla jsem malé dítě a omezené prostory bytu. Bylo náročné skloubit péči o rodinu, domácnost a zvířata, ale zvládli jsme to,“ vysvětluje.

Cesta do nového domova není pro každé zvíře jednoduchá. Ke každému musí přistupovat individuálně. „Po veterinárním ošetření následuje karanténa, očkování, odčervení, čipování a kastrace, pokud je zvíře ve vhodném věku. Jestli máme nabídnout zvíře do rodiny, je třeba o něm vědět, jestli se snese s jinými zvířaty nebo dětmi,“ přibližuje Pospíšilová.

Co je HAFo naděje

• Občanské sdružení na pomoc zvířatům v nouzi.

• Zvířatům pomáhá v Břeclavi od roku 2012.

• Za dobu svého působení pomohlo stovce zvířat.

• Sdružení funguje pouze z darů lidí. Hlavním zdrojem jejího financování jsou internetové aukce.

• Založila ho Lenka Pospíšilová, která nedávno od svých fanoušků získala ocenění Nesobec 2018.

Sama by vše nezvládala. Proto má vedle sebe tým, na který se může spolehnout. „Můj přítel Marek je mi velkou oporou. Další lidi se podílejí na dočasné péči nebo materiálně. A v neposlední řadě je tu naše veterinářka,“ přibližuje Pospíšilová.



Náročné je to nejen pro ni, ale i její rodinu. „Pomoc pro zvířata se stala naším životním stylem. Někteří svěřenci jsou navíc přímo u nás. V péči mám sedm psů a deset koček. Snažíme se vždy radovat ze šťastných konců. Ty smutné případy nás jen posilují v našem úsilí,“ pokračuje Břeclavanka. Doma se kromě toho stará i o koně nebo králíky.



HAFo naděje spolupracuje i s břeclavskými strážníky. „Jsme rádi, když pes najde nového či starého majitele. Je to jen dobře,“ říká velitel městské policie v Břeclavi Stanislav Hrdlička.



Mnoho lidí díky nim našlo věrného přítele. „Máme od nich Kennyho, který je báječný kamarád. Vrátil mi pocit štěstí, který mi chyběl po odchodu našeho prvního psa,“ přiznává třeba Eva Vališová.