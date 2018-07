Letecký den: rachotící Gripeny, válečný Spitfire či akrobatický "šílenec" Šonka

Břeclav /VIDEO, REPORTÁŽ/ – Seskoky parašutistů, akrobatické vystoupení historického Spitfire nebo závěrečné číslo Martina Šonky nabídl nedělní letecký den v Břeclavi. Počasí mu opravdu přeje, proto na letiště dorazily tisíce návštěvníků.

Na letetecký den do Břeclavi v neděli přišly tisícovky návštěvníků.Foto: Deník / David Kvapil

Zároveň se těší z gripenů, jejichž přelety vše zahajují. „To je rachot. Už se však nemůžu dočkat na připravená akrobatická čísla,“ prozradil Zdeněk Šmucel, jenž vyrazil obdivovat letecké stroje z Hodonína.

Pestrý program teprve následuje. Dalším tahákem je představení Spitfire, který létal už za druhé světové války, a u fanoušků sklízí zasloužený potlesk.

Za několik málo chvil se na letiště snáší trojice parašutistů, mezi kterými se ukrývá i jedna žena. Po malé přestávce následuje dechberoucí akrobatický let bezmotorových kluzáku za doprovodu dojemné muziky. Po přistání pilotovi aplaudovalo celé obecenstvo.

Na závěr celého programu přichází na scénu Martin Šonka, který návštěvníkům představuje kousky, na které budou vskutku ještě dlouhou dobu vzpomínat. Jen dokazuje, že před pár dny po právu vyhrál jeden z podniků Air Race v Budapešti. „Neskutečné, co ten člověk předvádí. Jak kdyby to pro něj nebyla žádná námaha. Zaslouží si obrovský respekt. Neměla bych odvahu s ním sednout do letadla,“ komentuje Lucie Kopečná.

Tisíce diváků hleděly k obloze a vychutnávají si jeho show, ve které se skrývaly střemhlavé lety, výkruty, zvraty, vývrtky, lety na zádech nebo stopka na místě. Celkem nabízí desetiminutové představení, které si sám z pilotní kabiny komentuje. „Pro obyčejného člověka by to byl nemožný úkol, pro něj je to hračka, i když musí pracovat v extrémním přetížení,“ zmiňuje u zábradlí Martin Václavík.

Po celou dobu, co si také návštěvníci stroje prohlížejí, stále mačkají spoušť u vystavených letounů kluzáků, vrtulníků nebo dalších ultralehkých letadel.