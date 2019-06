Opravy silnic v okrese potrápí obyvatele Břeclavska především v srpnu. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje částečně nebo zcela uzavře úseky u Dolních Věstonic a také v Zaječí. S dopravním omezením musejí až do poloviny července počítat řidiči mířící po hlavním tahu Hodonína do Břeclavi.

Částečná uzavírka nejspíš už od srpna zasáhne řidiče mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. V místech sesuvu svahu, ke kterému došlo před pěti lety, se bude dělat rekonstrukce povrchu silnice druhé třídy. „Nepůjde o úplnou, ale jen o částečnou uzavírku. Opravovat se bude na poloviny, průjezdnost bude sice s menšími obtížemi, ale hlavně, že bude,“ uvedla starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová s tím, že s omezením lidé budou muset počítat nejspíš až do listopadu letošního roku.

uzavírky na Břeclavsku

- silnice I/55 z Hodonína do Břeclavi: úplná uzavírka od Moravské Nové vsi až po křižovatku na Lužice potrvá do poloviny července. Objízdná trasa od Hodonína vede přes Josefov a Prušánky. Auta jedoucí z Břeclavi na Hodonín zůstanou na silnici I/55, kde budou provoz řídit semafory.

- silnice II/420 v Dolních Věstonicích: silničáři zde zřejmě od srpna budou opravovat průtah obcí ve směru od Strachotína a také mostu vedoucího přes staré koryto Dyje za obcí. Vjezd bude povolený pro autobus, dopravní obsluhu a auta do 3,5 tuny. Těžší auta budou muset využít objízdnou trasu ze směru od Mikulova po silnici II/421 a silnici II/425 a ze směru od Brna pak po silnicích III/41621 a III/4205. Uzavírka by měla trvat do června příštího roku.

- silnice III/42117, Dolní Věstonice: nejspíš od srpna letošního roku začne sanace svahů v místech sesuvu, ke kterému došlo před pěti lety. Silnice by měla být zprovozněná už v listopadu letošního roku.

- silnice II/421 v Zaječí, úsek od konce obce Zaječí po křižovatku s III/42115: téměř kilometrový úsek ve směru od Zaječí na Nové Mlýny a Milovice budou silničáři opravovat nejspíš od srpna letošního roku. Hotovo má být letos v listopadu. Silnice bude průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu. Objízdná trasa i pro kamiony nad 19 tun povede přes Rakvice a Přítluky.

Libor Olšák, vedoucí investičního úseku oblasti Jih ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, však upozorňuje, že termíny jsou zatím přibližné. „U většiny projektů stále ještě vybíráme zhotovitele, termíny zahájení se tedy mohou změnit,“ podotkl Olšák.

Další oprava a s ní spojené dopravní omezení, tentokrát na průtahu obce ze směru od Strachotína, čeká Dolnověstonické pravděpodobně také až v srpnu. Trvat by mělo do června příštího roku. „Kromě silnice v obci zde dojde také k rekonstrukci mostu vedoucího přes staré koryto Dyje. Ten se již nachází mimo Dolní Věstonice. Omezení se dotkne především aut o hmotnosti nad tři a půl tuny, která budou muset využít objízdnou trasu ze směru od Mikulova po silnici II/421 a silnici II/425 a ze směru od Brna pak po silnicích III/41621 a III/4205,“ popsal Olšák.

Se ztíženou průjezdností musejí počítat také řidiči ve směru od Zaječí na Nové Mlýny a Milovice. Správa a údržba silnic tam totiž bude také od srpna opravovat necelý kilometr silnice od konce obce Zaječí až po křižovatku na Přítluky. Hotovo by mělo být letos v listopadu. „Bavili jsme se se silničáři, že možná bude připravené dopravní značení a také semafory. Tak by auta mohla projíždět alespoň kyvadlově,“ zmínila zaječská starostka Jana Hasilíková.

Řidiči, kteří se budou chtít dostat ze Zaječí například do Mikulova, by tak měli využívat objízdnou trasu přes Rakvice a Přítluky. „Ne tak ale kamiony nad devatenáct tun. Ty mají totiž právě do Přítluk zákaz vjezdu,“ upozornila Hasilíková.

V případě uzavírky však podle mluvčí břeclavských policistů Kamily Haraštové dojde v tomto případě k výjimce. „Objízdná trasa povede přes Rakvice a Přítluky i pro těžká nákladní auta. Situaci v Přítlukách, kde mají problém s pohybem svahu, budeme více monitorovat. Pokud dojde k jakékoli negativní změně, museli bychom objízdnou trasu pro kamiony vést jinou, delší cestou,“ poznamenala mluvčí.

Zajíždět si zřejmě nebudou muset ani řidiči osobních aut přímo ze Zaječí. „Většina místních ví o zkratce, která vede přes Vinařskou ulici k Vinařství U Kapličky. Od něj se pak lidé dostanou prakticky až k čistírně odpadních vod a ke křižovatce na Přítluky,“ doporučila starostka Hasilíková.

Opravy úseku jsou jen částí projektu plánované výměny povrchu silnice v Zaječí. „Tohle je první etapa mimo obec. Povrch se bude měnit také na hlavním tahu přímo v Zaječí. Celkem půjde asi o pětikilometrový úsek. Oprav využijeme k tomu, abychom v obci zřídili dešťovou kanalizaci,“ nastínila zaječská starostka.