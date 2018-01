Letos mělo do stovky poprvé blízko i oranžové víno, říká k Salonu vín Babisz

Valtice /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ – Hlavní sommelier Národního vinařského centra Marek Babisz hodnotí letošní Salon vín. O návštěvnících říká: „Někomu víno zachutná tak, že má pocit, že musí vypít alespoň dvě lahve.“

Čím jsou letos vína v Salonu vín specifická?

V letošním roce převládá odrůda Ryzlink rýnský, která je zastoupená v sedmnácti případech. Jde vidět, že je to víno králů, jak se říká. A ještě taková pikantnost. Do Salonu se mohlo letos poprvé dostat i oranžové víno. Nakonec bohužel bylo vyřazeno, protože vinař ho už neměl v dostatečném množství. Nicméně jsme se s ním domluvili, že bude k ochutnání alespoň ve stříbrném Salonu.

V jakém rozmezí se pohybují ceny vín v Salonu vín?

Od sto osmdesáti korun až po šest set devadesát devět korun. Nejčastější ceny jsou od dvou set do dvou set šedesáti korun, což je standardní cena za dobré víno. Je to u více než třetiny vzorků. Šampiona je menší počet lahví, takže u něj bude cena vyšší. Bude to asi 549 korun za láhev.



Jací návštěvníci do Salonu vín chodí vzorky ochutnávat?

Máme několik skupin. Jsou to vinaři, zahrádkáři-vinaři, pak máme milovníky vína, kteří k nám jezdí pravidelně každý rok. Poslední kategorií jsou turisté přes cestovní kanceláře, většinou zahraniční. Ať jsou to Poláci, Korejci, Němci nebo Američané.



Objevují se i takoví, kteří do sebe „kopnou“ celou skleničku najednou?

Občas se někdo takový najde. Někomu víno zachutná tak, že má pocit, že musí vypít alespoň dvě lahve, tak se ho snažíme usměrnit. Tomu se člověk nevyhne. Se vzrůstajícím počtem pohárků zábrany padají, ale to je u vína běžné.