Klapky poputují do dražby, jejíž výtěžek podpoří nové začínající umělce a tvůrce z České a Slovenské republiky. „Zbývá už jen závěrečný lak a klapka se může vydat na cestu do Zlína,“ ukazoval na zbrusu novou olejomalbu malého formátu Vojtek.

I letošním motivem jeho zlínské klapky je krása jižní Moravy a krajiny pod Pálavou. „Nesnažím se podbízet, je mi vlastní vlastenectví a láska k domovu. Hlavní roli hraje modrá barva, což je barva touhy. V mém věku snad už jen touhy, aby mě nebolela kolena,“ smál se umělec.

Včely vycítí každou změnu, říká včelařka Marcela Jurasová z Břeclavi

Kompozici doplňuje stylizace bílých ptáků unášených větrem nad novomlýnskými nádržemi. „Mívám sny, sny o bílých vodních ptácích. V těchto snech i já létám jako pták nad rodnými Horními Bojanovicemi,“ přiblížil malíř jižní Moravy.

Vybrat motiv pro něj proto nebylo ani tentokrát obtížné. „Myšlenka, co budu malovat, vznikne vždy během setiny vteřiny. Pak už na ní jen dál pracuji. Loni jsme s manželkou projížděli přesně těmi místy, které jsem zachytil na klapce. Když zavřu oči, stále to místo vidím,“ zdůvodnil Vojtek.

Vyvrátil zároveň domněnku, že je těžší tvořit na malý formát. „Vůbec ne. Je to jako když něco vyfotíte a pak to jen zvětšujete či zmenšujete. Vůbec žádné kouzlo v tom není, snad jen kouzlo velkého a malého štětce. Láska ke krajině se dá vyjádřit na velkém i na malém formátu stejně,“ usmíval se malíř.

Hustopečský pivovar má nového majitele. Slíbil obnovu výroby piva

Salon filmových klapek je tradiční výstavou filmových klapek, která je již roky hlavní součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Myšlenka vyzvat výtvarníky, aby umělecky zpracovali dřevěnou filmovou klapku, se zrodila už v roce 1998. Každý rok do ní přispívá přes sto dvacet umělců, jejichž díla následně putují do aukce. Výtěžek z ní směřuje na podporu studentů a začínajících mladých tvůrců.

Součástí salonu je i putovní výstavu pod názvem Klapka Tour. Ta startuje 9. března v Praze, odkud pokračuje do Mladé Boleslavi, Liberce-Vratislavi, Olomouce a do Brna. Poté již zamíří do Zlína, kde se následně uskuteční i tradiční dražba.

Za dobu existence projektu nadační fond podpořil částkou 32 milionů korun více než 370 filmů a audiovizuálních projektů začínajících filmařů.