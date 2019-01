Jižní Morava – Mrazy, průtrže mračen a vedra. K tomu nemoci peronospora a oidium. Vinaři na jižní Moravě marně vzpomínají na horší rok pro růst vinné révy, než je ten letošní.

Někteří vinaři na jižní Moravě se už letos o vinohrad starat nemusí. Nebudou mít totiž co sklízet. Mohou za to rekordní mrazy v zimě, jarní vytrvalé deště, tropická letní vedra a do toho masivní útok chorob.

Situace je navíc obdobná v celém kraji. Kdo včas a správně své vinice ošetřil postřikem, část úrody pravděpodobně zachránil. I tak ale odborníci očekávají, že letošní sklizeň se sotva dotkne dlouhodobého průměru. „V těchto dnech je silná nemoc padlí neboli oidia. Pro ochranu vinné révy je letos obecně katastrofální situace. První část roku byla rekordně mrazivá, jaro extrémně deštivé a nyní mimořádná a dlouhá sucha a vedra. V prvním období kvůli tomu navíc útočila ve velkém peronospora,“ potvrdil znojemský vinařský odborník Jaromír Čepička.

Podle něj jsou ale někteří vinaři v boji s těmito nemocemi alespoň trochu úspěšní. „Letošní rok i tak zatím vypadá spíše průměrně či mírně podprůměrně,“ dodal Čepička.

Úroda letos nevypadá dobře ani podle předsedy Svazu vinařů České republiky Jiřího Sedla. „Už odkvět nebyl dobrý, protože hodně pršelo. letošní rok považuji za naprosto extrémní. Dá se očekávat, že celkový výnos bude podprůměrný,“ podotkl Sedlo.

Úroda jak loni

Podle něj bude letošní úroda podobná té loňské. „Vloni se urodilo málo vína, i když kvalita byla výborná. Naopak roky 2007 a 2008 byly dva skvělé ročníky, a to jak po stránce hektarového výnosu, tak i kvality,“ popsal Sedlo.

V loňském, na úrodu rovněž podprůměrném roce sklidili vinaři necelé čtyři a půl tuny hroznů z hektaru. Po dvě předchozí léta přitom odvezli z vinohradů o více než dvě tuny z hektaru více.

S nižší úrodou se musí letos smířit třeba vinaři z Lechovic, kteří se starají o druhou největší plochu vinohradů na Znojemsku. V některých viničních tratích jim totiž část keřů pomrzla. „Předpokládáme, že rok nebude nejlepší, co se týče sklizně. Zatím to vypadá spíše na průměr. Rozdíly jsou i mezi odrůdami. Třeba Rulandské či Chardonnay kvetou dříve, a kvůli tomu sprchly, takže i tam budou ztráty,“ řekl Roman Staněk, který má v Lechovicích na starosti právě vinohrady.

Další vinaři na Znojemsku jsou na tom ale ještě podstatně hůř. „Ryzlink vlašský a Chardonnay vymrzlo přes zimu, tam nebude vůbec nic. Třetinu keřů Ryzlinku vlašského musíme pěstovat úplně od začátku. Domnívali jsme se, že sklidíme alespoň Muškát Ottonel a Pálavu, ale tyto odrůdy zase špatně odkvetly na jaře,“ postěžoval si předseda Družstva božických vinařů Jan Kašpárek.

V jeho vinařství podle něj zbylo jen asi třicet procent hroznů s odrůdou Veltlínské zelené. „Z toho bude snad alespoň na burčák. Kolem vinic se v Božicích pohybuji desátým rokem a takovou katastrofu jako letos ještě nepamatuji,“ uzavřel Kašpárek.

