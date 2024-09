Zemědělství, vinařství a zamýšlená daň na tichá vína, ale také problematika sucha, nedostatku vody, infrastruktura, napojení na systém dálnic či obchvaty. Nejen těmito stěžejními regionálními tématy se bude muset podle devítky kandidátů v senátních volbách na Břeclavsku zabývat budoucí vítěz voleb. Vzejít by měl z dvoukolového hlasování, které ve volebních místnostech odstartuje už v pátek 20. a v sobotu 21. září.

Současného mikulovského senátora Rostislava Koštiala z Občanské demokratické strany letos vyzývá na souboj osmička mužů. Za největšího konkurenta v boji o senátorské křeslo předvolební průzkumy označují lídra Přísahy Róberta Šlachtu z Pohořelic. Bez šance však nejsou ani další. Skloňuje se kupříkladu jméno valtického poslance, gynekologa a porodníka Miloslava Janulíka z hnutí ANO.

Sám Koštial se však za favorita nepovažuje. „Všichni jsme silní. Myslím, že půjde o čestný a vyrovnaný souboj,“ nechal se slyšet.

Jak už napovědělo jeho nynější šestileté působení v senátu, i nadále by se rád věnoval problematice prohlubujícího se sucha či vodě. Jako zcela zásadní pak vnímá obrovský nedostatek v čištění odpadních vod, který považuje za celospolečenský a přesahující hranice republiky i Evropy. „Jako předseda komise Voda-sucho bych se tomuto tématu, byl-li bych zvolen, chtěl věnovat více do hloubky,“ nastínil.

Podobně intenzivně by se rád věnoval i vinařskému zákonu či diskutovanému zdanění tichého vína. Stejně tak toto téma nehodlají opomenout ani Šlachta s Janulíkem.

S cílem zabojovat proti předkládaným návrhům stávající pětikoalice se o místo v senátu uchází Šlachta. „Hlavním sdělením lidem je, že když dají hlas Šlachtovi, půjde o hlas proti stávající vládě. To, co nyní prochází senátem, jsou pětikoalicí a parlamentem schválené zákony, které jsou naprosto asociální. Ať už jde o valorizace důchodů či změny v rodičovské. Bohužel, v senátu mají jejich příznivci převahu. A já chci být těžká opozice,“ vyhradil se Šlachta.

Dopomoci by chtěl dostavbě čtyřproudové dálnice z Pohořelic do Mikulova a dál do Rakouska. „Mluví se o tom, že by Ředitelství silnic a dálnic mohlo už v roce 2026 kopnout do země. Ovšem existují dva návrhy vedení, které leží na stole. Jedno je dosypání, druhé estakáda. Většina starostů, s nimiž hovořím, je pro dosypání, už kvůli panorama Pálavy. Věřím, že právě senátor má vůli finální rozhodnutí ovlivnit,“ řekl Šlachta.

Netají se ani svým negativním postojem proti vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok. Území obory Soutok je pro své mimořádné hodnoty od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000, a také na seznam světového dědictví UNESCO. „Domnívám se proto, že současná ochrana je dostatečná a na vysoké úrovni. Řada starostů se vyslovila proti vyhlášení a stát s nimi nejedná,“ podotkl lídr Přísahy.

Smysluplně využít sílu politického hnutí ANO v senátu by zase rád současný poslanec Janulík. „Dlouhodobě jsme nejsilnějším politickým uskupením ve státě, a to je zárukou, že má volba smysl. Senátní volby nám nikdy moc nešly, potřebujeme lidi loajální, kteří budou vědět, o čem je vysoká politika. Proto jsme došli k názoru, že bych měl kandidovat za Břeclavsko právě já s jedenáctiletou zkušeností ve sněmovně. Nyní všechny zákony jen proletí i s chybami senátem, aniž by je kdokoli vracel,“ zdůvodnil Deníku.

Za stěžejní téma považuje energetickou chudobu, od které se odvíjí další zásadní problémy v zemědělství, zdravotnictví či dopravě. Z ryze regionálních témat by se pak v případě svého zvolení soustředil na vinařství, vodu, infrastrukturu či napojení dálnic a obchvaty.

Všichni tři oslovení kandidáti se shodli, že ať už voliči rozhodnou jakkoli, důležité je, aby k urnám vůbec přišli. „Senát je principiální pojistkou demokracie. Dvouletý systém je osvědčený, díky dovolbě se prolíná politické spektrum a nemůže se stát, že budou ovládnuty dvě komory parlamentu nedej bože nějakým patologickým názorem. Má to velký smysl. Senátoři se neodpoutávají od regionu, což je taky důležité. Naopak. Pro svůj region dýchají,“ poznamenal Koštial.

Zcela zásadní je účast lidí ve volbách i podle Šlachty. „Pojďme postavit hráz nynější vládě. Senát to dokázat může. Může vracet zákony zpět. Tahle vláda není oblíbená. Pojďme proto volit, pojďme přebarvit senát a klást vládě překážky,“ vyzval lídr Přísahy.

KDO NA BŘECLAVSKU KANDIDUJE? Rostislav Koštial, senátor, vinohradník a zemědělec, 63 let, Mikulov, volební stranou je koalice SPOLU - KDU-ČSL, ODS a TOP 09, člen ODS, nominace od ODS Zbyněk Hromek, právník, 57 let, Lužice, volební stranou je Nový směr, člen NOS, nominace od NOS Miloslav Janulík, gynekolog a porodník, poslanec, 62 let, Valtice, volební stranou je ANO 2011, člen ANO, nominace od ANO Rudolf Kadlec, starosta obce, vinař, dobrovolný hasič, 59 let, Brumovice, volební stranou jsou Nestraníci pro jižní Moravu, bez politické příslušnosti, nominace od Nestranici2024.cz Zdeněk Koudelka, vysokoškolský pedagog a právník, 55 let, Brno – Jundrov, volební stranou je SPD a Trikolora, člen Trikolora, nominace od Trikolora David Malinkovič, ředitel domova seniorů, 54 let, Břeclav, volební stranou je Sociální demokracie, člen SOCDEM, nominace od SOCDEM Josef Osička, starosta obce, 49 let, Moravský Žižkov, volební stranou jsou Starostové a nezávislí, člen STAN, nominace od STAN Róbert Šlachta, předseda politického hnutí, 53 let, Pohořelice, volební stranou je hnutí Přísaha, člen hnutí Přísaha, nominace od hnutí Přísaha Stanislav Šprtel, bezpečnostní expert, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, 69 let, Mikulov, volební stranou je KSČM, člen KSČM, nominace od KSČ