Shrnul zároveň, s čím musejí příchozí koupající se v lomu počítat. „Funkční a důležité, na čem trváme, je v jednom okamžiku maximální počet sta lidí v areálu, kompletní hygienické zázemí včetně čtyř toalet, dodržování čistoty a pořádku a upřednostňování ekologicky odbouratelných opalovacích krémů. A samozřejmě regulovaný vstup od devíti hodin od rána do sedmi do večera. Jak bude správce regulaci zajišťovat, necháváme na něm. Z logicky věci jde ale o vybírání vstupného, jehož výši si nájemce určuje sám, a důsledné počítání příchozích,“ zdůraznil Kmet.

Z Vídně do Hustopečí. Fotografka Auenhammer přiveze svou tvorbu

Zájemců o provozování lomu se správě oblasti přihlásilo zhruba deset. „S těmi, kteří předložili finančně nejzajímavější nabídky, jsme měli pohovory. To abychom zjistili, zda jsou skutečně požadavky regulace s to splnit, a také, zda jsou finančně dostatečně silní a mají zkušenosti s provozováním takového prostoru nebo organizováním podobné činnosti. No a pan Popovský z toho vyšel nejlépe. Nabídl nejvyšší cenu a dokázat zaručit, že lom zvládne provozovat,“ přiblížil Kmet.

Tři roky pronájmu lomu vyjdou na 2,1 milionu korun.

Podotkl, že nový správce za sezonu zaplatí pronajímateli dvou hektarů vodní plochy sedm set tisíc korun. Za tři roky tedy 2,1 milionu korun.

Jak redakci řekl správce Popovský, kromě regulací nastavených správou Pálavy nadále v areálu lomu na Janičově vrchu nebude možné kouřit či vstupovat s domácími mazlíčky. Naopak vnášet mohou lidé jednorázové obaly, jakými jsou třeba PET lahve s pitím.

Břeclavští žáci chrání ptáky. Na zastávky lepí siluety proti nárazům

„Přístup k vodě jsem nezpřísnil, ba spíše rozvolnil. Lidem říkám, že odpad třídíme, paní Ertlová nepouštěla ani třeba s plastovou lahví na vodu. To nechávám, to bylo příliš. Ale kelímky na pivo a vše, co snadno odnese vítr, nepovoluji. Ideální pak je, aby si lidé všechny odpadky, které vytvoří, zase sbalili do batohu a odnesli s sebou pryč,“ představil Popovský.

O lomu a koupání bez plavek jsme psali ZDE.

Novinkou je také možnost odstavit kola v areálu lomu. „Vyčlenil jsem zde místa ke stání tak, aby cyklisté měli svoje kola na dohled. Nabízíme tady k zapůjčení i lehátka, a stejně tak si mohou lidé i vyzkoušet a případně zakoupit ekologické opalovací krémy,“ vyprávěl správce lomu.

Úplně zkrátka nepřijdou ani majitelé psů. „Sice nesmějí se svými mazlíčky do areálu lomu, ovšem mohou si dát třeba deku nahoru a střídat se v koupání. Když je jich kupříkladu pět, radím jim, aby si koupili dva vstupy a postupně se vystřídali. Máme sčítací očíslované kartičky. Na zadní stranu nalepíme přesný konečný čas. Návštěvníci si jen zapamatují číslo kartičky, které vždy ohlásí u vstupu,“ představil Popovský.

Slovácký verbuňk žije. Mladí tanečníci z Pavlovic oslnili na festivalu v Kunovic

Ceník zůstává neměnný. Za hodinu pobytu v lomu zaplatí lidé v době od devíti hodin od rána do sedmi do večera padesát korun. „Přijít se vykoupat mohou od šesti do devíti ráno zdarma. Stejně tak je zdarma i večerní koupání,“ uvedl Popovský s tím, že lom je přístupný čtyřiadvacet hodin denně. Platí zde ovšem noční klid.