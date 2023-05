Vyzout boty, svléct, pověsit bundu, vytvořit si jmenovku a hurá do světa vědy a techniky, v němž dominují svěráky, hoblíky, kladiva, drátky, nejrůznější stavebnice a zkumavky. Malý ráj pro všechny nadšené a zvědavé kutilky a kutily je strategicky umístěný mezi největšími lichtenštejnskými městy Schaan a Vaduz. To proto, aby byl co nejsnáze dostupný dětem a jejich učitelům ze škol a školek v celé zemi.